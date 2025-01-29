Женщина вызывала "скорую" 90 раз за год без причины — чем все закончилось

В 2024 году гражданка вызвала бригаду скорой медицинской помощи 90 раз. Жаловалась на головную боль, аллергию, судороги, одышку и т.д. 2025-й начался также — с 1 по 28 января она успела 19 раз вызвать врачей, 9 из которых — только за последнюю неделю месяца.

Об этом сообщает КНП Черниговский ОЦЭМД и МК.

Из этих 9 вызовов было осуществлено четыре госпитализации в медицинские учреждения. В больнице пациентку обследовали и отпускали домой, потому что причин для дальнейшего лечения врачи не видели.

Полиция неоднократно отмечала: за необоснованный вызов экстренных служб предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"28 января, после очередного заведомо ложного вызова, гражданка была привлечена к административной ответственности по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 3400 грн", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве женщина притворялась больной в ТЦ. Впоследствии выяснилось, зачем она это делала и как ее наказали.

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