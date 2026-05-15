Женщина заболела ботулизмом после уколов ботокса: какие симптомы

В Полтавской области впервые зарегистрировали случай ятрогенного ботулизма — заболевание возникло не из-за пищевых продуктов, а после косметологической процедуры с введением ботулотоксина.

Об этом сообщили на официальной странице Полтавского областного центра контроля и профилактики заболеваний.

По информации центра, пациентка начала болеть после введения препарата на основе ботулинического токсина в частном кабинете. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей в медучреждении. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Пациентке своевременно ввели противоботулинический анатоксин.

Это уже второй случай ботулизма в Полтавской области в 2026 году. Первый зафиксировали после употребления вяленой рыбы.

Ботулотоксин — это зарегистрированное лекарственное средство, но его использование требует профессионализма. Системное отравление считается серьезной побочной реакцией.

Симптомы, которые нельзя игнорировать:

Нарушение зрения («туман» перед глазами, двоение)

Сильная сухость во рту

Смена голоса (становится тихим или исчезает)

Трудно глотать

Мышечная слабость и сильная усталость

Головокружение

Ботулизм — это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. В то же время, в большинстве случаев можно избежать ботулизма, если придерживаться простых пищевых правил.

Причины ботулизма

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования мяса, рыбы, реже овощей. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.

Также ботулизм может возникнуть вследствие употребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Значительно реже ботулизм можно заразиться через раны, так же редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко.

