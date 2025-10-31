Женщина заказала нападение на бывшего, а полиция выполнила ее "просьбу": как все случилось

В Одесской области женщина силой хотела отобрать имущество у военного. / © Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали 37-летнюю жительницу Березовского района, организовавшую заказное избиение и запугивание своего бывшего мужа-военнослужащего, чтобы заставить его переписать на нее имущество. Злоумышленница была разоблачена благодаря спецоперации полиции по инсценировке преступления.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Как установили следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области, женщина искала исполнителя, который должен избить ее бывшего мужа, запугать его и заставить оформить на нее ценные активы: торговый павильон и несколько автомобилей.

За услугу злоумышленница готова была заплатить 6,5 тысячи долларов. Чтобы задокументировать преступление, правоохранители взяли ситуацию под полный контроль, сыграв роль исполнителя.

Женщина передала «наемнику» задаток в размере 500 долларов. Полиция инсценировала избиение мужчины и подготовила имитационные документы об отчуждении имущества. «Исполнитель» передал заказчику «доказательства» успешно выполненной работы. Как только женщина передала «наемнику» остальные обещанные средства, ее задержали на месте.

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении в организации вымогательства права на чужое имущество, соединенного с насилием, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

