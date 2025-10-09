Женщина заказала убийство любовника своей дочери: суд вынес приговор

Киллер

Реклама

В Полтавской области 65-летняя женщина наняла киллера, чтобы обезвредить любовника своей дочери. За это ее приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Конфликт в семье возник в 2020 году, когда дочь подсудимой решила расстаться с мужчиной, работавшим за границей, и начала отношения с другим мужчиной. Мать не смогла повлиять на дочь и сочла новую связь угрозой семье.

Реклама

В августе 2023 года пенсионерка обратилась к постороннему лицу через «посредника» — предложила выступить в роли киллера, передав 200 долларов в качестве задатка и фото «жертвы». После выполнения заказа обещала выплатить оставшуюся сумму.

Однако наемник вместо исполнения обещанного обратился в полицию, чтобы сообщить о намерениях женщины. Он предоставил записи разговоров и другие доказательства. Правоохранители инсценировали смерть потенциальной жертвы, чтобы задержать заказчицу в момент передачи остальных средств.

Во время судебного разбирательства обвиняемая утверждала, что не планировала убийство, а хотела, чтобы любовника «запугали». Суд не поверил ее возражениям. Женщину признали виновной в покушении на умышленное заказное убийство и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Раньше мы писали о том, что киевлянин ударил ножом нового избранника бывшей жены. Так, 42-летний мужчина пришел в гости к экслюбимой и ее новому сожительнице, где между мужчинами на почве ревности к женщине вспыхнул конфликт. В результате ссоры «гость» кухонным ножом ударив у груди 37-летнему мужчине и скрылся.

Реклама

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. За совершенное мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.