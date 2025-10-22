Женщина заманивала мужчин на свидание, чтобы шантажировать интимным видео

Задержание группы шатнажистов / © Национальная полиция Закарпатской области

29-летняя жительница города Николаева, что на Львовщине, придумала пикантную схему для шантажа. Она договаривалась с мужчинами об интимных свиданиях на арендованных квартирах, где их снимали на видео ее сообщники.

О подробностях этой схемы сообщило издание Lviv.media со ссылкой на приговор Ужгородского суда, опубликованный в Едином государственном судебном реестре.

Свою деятельность шантажисты начали еще шесть лет назад, в конце 2019 года в Черновцах. Здесь в одном из кафе женщина разыграла сцену ссоры со своим сообщником, привлекая внимание потенциальной жертвы. После этого познакомилась с потерпевшим и через несколько недель пригласила его во Львов.

В съемной квартире мужчину сняли на видео во время интима и начали шантажировать. За то, чтобы его видео не попало в Сеть, потерпевший отдал почти 100 тысяч гривен.

Летом 2000 года такую же схему шантажисты применили в Ужгороде, ища клиентов в соцсетях.

После онлайн-знакомства с жителем областного центра женщина пригласила его в арендованную квартиру. Во время интима туда ворвались двое ее сообщников, которые начали снимать видео. У потерпевшего требовали 2000 долларов.

Однако когда шантажисты пытались получить откупное, правоохранители провели спецоперацию и задержали всех трех участников группы.

По приговору суда женщину признали виновной и назначили ей наказание — 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 2 месяца.

Одного из ее сообщников также признали виновным, но он тоже обошелся «условным» наказанием сроком на 1 год.

Третьего участника схемы суд оправдал, посчитав его вину не доказанной.

