Женщина заплатила полмиллиона за "юридическую помощь" мобилизованному сыну: новая схема мошенников

В Николаевской области мошенники обманули женщину на полмиллиона гривен: обещали юридическую помощь по мобилизации

В Николаевской области женщина заплатила мошенникам полмиллиона гривен за якобы помощь сыну призывного возраста во избежании мобилизации.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

60-летняя женщина на одной из социальных платформ, просматривая видеоролик, в комментариях попросила о предоставлении юридической помощи ее сыну. Через некоторое время женщине стали звонить по телефону неизвестные, которые представлялись правозащитниками и специалистами по вопросам помощи мужчинам призывного возраста, и сообщали, что могут ей помочь за определенное денежное вознаграждение.

Потерпевшая согласилась на предложение сначала одного "специалиста", а впоследствии когда тот перестал выходить на связь и другого. В общей сложности женщина перечислила на счета злоумышленников 495 тысяч гривен.

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По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины "Мошенничество". Правоохранители разыскивают причастных к преступлению лиц для привлечения их к ответственности. За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Полиция призывает быть внимательными и осторожными во время просмотра сети Интернет и общения на социальных платформах. Злоумышленники используют разные способы, чтобы выманить личные данные и завладеть денежными средствами. Если же вы все же стали жертвой мошеннических схем, срочно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 102.

Ранее в Харькове задержали мужчину, который выманивал деньги у семей пленных.

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