Женщина заявила, что ее мобилизуют, чтобы получить от "любимого" 120 тыс. грн

Женщина придумала, как получить деньги от мужа / © Фото из открытых источников

Реклама

В Николаевской области осудили женщину, которая придумывала различные неприятности, чтобы получить от мужчины, с которым познакомилась в соцсетях, деньги.

Об этом говорится в приговоре Врадиевского районного суда Николаевской области.

Женщина познакомилась с мужчиной и требовала у него денег

В начале 2024 года подсудимая решила подзаработать в соцсетях. Она приобрела несколько сим-карт и создала в Facebook два профиля на имена, загрузив туда фотографии привлекательных женщин, которых нашла в интернете.

Реклама

Жертвой стал житель области. Мошенница начала активную переписку с ним одновременно с обоих аккаунтов, выдавая себя за разных людей.

Впоследствии она начала придумывать «сердобольные» поводы для перевода средств:

Сообщила, что попала в аварию и срочно нуждается в деньгах на лечение. Только за один вечер 19 июня 2024 года мужчина совершил 8 платежей на сумму 39 200 грн. От имени другой «женщины» рассказала, что поехала в Киев искать работу, осталась без копейки и не за что вернуться домой. Просила деньги на восстановление транспорта и ремонт входной двери после вымышленного конфликта с соседом. одним из самых циничных эпизодов стало требование 17 000 грн якобы для «решения вопроса» относительно ее мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Последним крупным траншем стали 20 000 грн на оплату долга за электроотопление.

Всего за несколько месяцев «виртуальной любви» потерпевший перечислил женщине 119 400 гривен.

Раскаяние в суде и приговор

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и подтвердила, что все истории были выдумкой. Суд учел, что женщина ранее не была судимой, воспитывает двоих детей и искренне раскаялась.

Реклама

Приговор суда:

Суд решил признать женщину виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).

Суд освободил женщину от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью 1 год .

Суд обязал взыскать с мошенницы в пользу потерпевшего всю сумму нанесенного ущерба — 114 400 грн (часть средств в сумме 20 000 грн уже было возвращено во время следствия).

Кроме того, суд постановил конфисковать в собственность государства два мобильных телефона (Redmi Note 12 и HOMI), которые были орудиями преступления. Банковские карты, через которые проходили деньги, подлежат уничтожению.