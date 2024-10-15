"Женщина здесь – трофей": реклама Третьей штурмовой вызвала волну критики – что не понравилось украинцам

Третья штурмовая бригада из-за своей новой рекламы в рамках популяризации рекрутинга, натолкнулась на критику.

Почему 3 ОШБР обвиняют в сексизме, и что не так с этой рекламой, выяснял ТСН.ua.

На большинстве рекламных плакатов изображены женщины с военными или без них и написано "Я люблю Третью штурмовую". На плакатах одна девушка обнимает военного, сидя впереди него на мотоцикле, у другой военный отражается в солнцезащитных очках, третья девушка с обнаженным животом лежит у военного на коленях.

Реклама Третьей штурмовой. Фото с Facebook-страницы Ярославы Кравченко

Третий штурмовой обвиняют в сексизме

Блогерша и руководительница "Дикого театра" Ярослава Кравченко заявила, что на изображениях сделан акцент именно на "лолеточность и доступность образа женщины".

Она заметила, что Третья штурмовая до сих пор всегда делала креативную рекламу. Однако в этот раз что-то пошло не так.

"Так работает эффективно эта идея? Ну… нет. Женщина здесь если и не объект, то не в форме (визуал на коленях), то есть сразу не на равных. Женщина здесь скорее – трофей. Работает ли Третья штурмовая коммуникационно для рекрутинга лучше, чем это делает официальная коммуникация по мобилизации – факт! Всегда ли эта коммуникация корректна? – написала Ярослава в соцсетях.

Председатель ОО "Женщины в медиа", член Комиссии по журналистской этике Лиза Кузьменко вообще считает, что такая реклама заканчивается сексуальным насилием во время войны. Об этом пишет povaha.org.ua.

"Это очень плохая история. Она заканчивается сексуальным насилием во время войны. Только насилие совершается своим относительно своих. А не в контексте нашего представления, что СНПК угроза от российских военных", — убеждена Кузьменко.

По мнению гендерной экспертки Виктории Арнаутовой, подобная реклама обесценивает роль женщин в армии и угрожает распространению сексуальных домогательств.

"Создание объективизирующих образов может повысить риск сексуальных притязаний в военных подразделениях. Реклама может формировать культурную среду, где женщин воспринимают как объекты, снижающие их безопасность и повышающие вероятность неуважительного или даже агрессивного поведения в отношении них" , — отмечает Виктория Арнаутова.

Что говорят в самой бригаде

На новую рекламную кампанию Третьей штурмовой обратил внимание The Washington Post. В издании отмечают, что общественность с недоверием относится к призыву на военную службу, поэтому воинские части по всей Украине соревнуются между собой, чтобы пополнить свои истощенные ряды. Журналисты WP пообщались с авторами идеи.

"Это современная война, которая требует от нас большей открытости. Нам нужно коммерциализировать и продавать идею о том, что быть в армии – это круто", – сказала руководитель службы по связям с общественностью 3 ОШБр Кристина Бондаренко.

Бригада ожидает, что эта кампания вызовет споры, но надеется, что внимание пойдет в ее пользу.

По словам Бондаренко, кампания помогла получить от 150 до 200 заявок ежедневно. Хотя только примерно 1 из 10 заявок заканчивалось зачислением, она считала это успехом.

"Мы верим, что мы создаем имидж, и мы стараемся, чтобы люди поддерживали этот имид", – сказал арт-директор бригады Влад Кулик, ранее работавший в маркетинге. "Мы сплачиваем людей, которые полностью верят в возможность скорейшего завершения этой войны".

"Да, война ужасная. Мы не романтизируем то, что вы убьете врага, но мы романтизируем то, что у вас останутся хорошие воспоминания после войны. У вас будут друзья, у вас будут связи, у вас будет много всего. Мы должны это сбалансировать", – заявил артдиректор 3 ОШБр Влад Кулик.

"Мы хотели создать какое-то светлое настроение", – сказал главный дизайнер Дмитрий, попросивший назвать его только по имени из-за деликатности его военной работы. "Люди думают, что это какой-то трюк, чтобы затащить тебя в бригаду, дать тебе штык и воевать в окопах. Мы хотели сказать, мол, война – это не всегда кровь и смерть или воюющие ребята. Иногда ты просто расслабляешься и обучаешься" .

Также в Третьей штурмовой кроме фото опубликовали мотивационное рекламное видео.

Напомним, ранее возник скандал из-за слов капеллана Марка Сергеева, грубо высказавшегося о женщинах в ВСУ.

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