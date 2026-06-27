Женщина ждала более четырех лет: из плена РФ одновременно вернулись мужчина и сын

Обмен пленными. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Реклама

Во время обмена пленными 26 июня в Хмельницкий вернулись двое военнослужащих из одной семьи. Алексей и Евгений попали в плен еще в 2022 году в Мариуполе.

Об этом сообщила «Суспільному» супруга Алексея и мать Евгения, переселенка из Мариуполя Олеся Хомутко.

Мужчины находились в русском плену более четырех лет. Мужчины служили в 23 отряде морской охраны города. В 2022 году они вышли с завода «Азовсталь».

Реклама

«Сын был во время боев в Мариуполе водителем бусика. Он вывозил раненых ребят из поля боя, спасал им жизнь. Он был награжден президентом и получил досрочное звание. Муж вместе с ним также защищал город, он был командиром подразделения», — рассказала женщина.

По ее словам, они звонили из «Азовстали» за два дня до попадания в плен, а уже потом было сообщение из Оленевки. Олеся Хомутко говорит, что не имела от мужа и сына с сентября 2022-го.

«У меня одновременно вернулись муж и сын. Я этого ждала 4 года и 2 месяца. И это просто невероятное счастье. Когда все началось, они, будучи военными, очень хотели, чтобы я с младшими детьми была в безопасности. Мы уехали и теперь ждем их в Хмельнитчине», - говорит она.

Женщина рассказала, что имела возможность поговорить с мужем и сыном.

Реклама

«Мне удалось с ними пообщаться, убедиться, что это действительно правда. Их вернули. Они меня набирали буквально на 10 секунд. Но это невероятные впечатления. Я такого никогда в жизни не испытывала, эмоции просто переполняют», — рассказала она.

Алексея и Евгения Хомутко. Фото «Общественное». / © Суспільне

Напомним, Украина и Россия провели новый обмен пленными 26 июня — домой вернулось 160 защитников. Это военнослужащие ВСУ, Государственная спецслужба транспорта, Нацгвардии и ГНСУ. Среди уволенных — защитники Мариуполя и «Азовстали», а также бойцы, которые держали оборону на нескольких ключевых направлениях фронта.

Практически 99% освобожденных защитников попали в плен еще в начале полномасштабного вторжения 2022 года. Они находились в сверхсложных условиях содержания более четырех лет.

Новости партнеров