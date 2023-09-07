Женщинам ограничат выезд за границу: депутат объяснил, кого это касается

В Украине женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны встать на военный учет с октября 2023 года. Они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Если они (женщины – Ред.) будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", – подчеркнул депутат.

Вениславский отметил, что женщины, которые имеют смежные с военным делом военно-учетные специальности, с этой же даты могут стать на учет добровольно.

"Расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется", – добавил он.

Напомним, в прошлом году парламент внес изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и предусмотрел, что на обязательный военный учет должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. С 1 октября 2023 года такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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