Женщинам в Украине хотят запретить делать аборты по желанию: детали инициативы

Беременная / © pexels.com

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В Кабинет Министров Украины подали петицию с призывом запретить аборты по собственному желанию женщины, предусмотрев четкие медицинские исключения. Автор инициативы также требует создания масштабной системы социальной и психологической поддержки для беременных в кризисных ситуациях. Чтобы документ рассмотрело правительство, он должен собрать 25 тыс. подписей.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Автор петиции призвал изменить подход к искусственному прерыванию беременности. В частности, он предлагает запретить аборты, осуществляемые исключительно по желанию женщины, в то же время оставив предусмотренные законом исключения.

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Параллельно автор обращения предлагает ввести комплексную систему поддержки беременных, предусматривающую материальную, медицинскую, психологическую и социальную помощь.

Также в петиции говорится о необходимости урегулировать деятельность «окон жизни», усилить контроль за законностью проведения медицинских вмешательств и ответственность за незаконное прерывание беременности.

Запрет абортов в Украине — какие исключения

Автор петиции призывает правительство разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий запрет искусственного прерывания беременности, если единственным основанием для этого является желание женщины.

В то же время, предлагается законодательно закрепить перечень ситуаций, в которых аборт будет оставаться разрешенным. Среди предложенных исключений:

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непосредственная угроза жизни или серьезная угроза здоровью женщины;

беременность, наступившая в результате сексуального насилия;

беременность, прекратившая развиваться;

патологии плода, несовместимые с жизнью;

другие случаи, прямо определенные законодательством.

Отдельно автор петиции отмечает, что такие ограничения не должны создавать препятствий для экстренной медицинской помощи. Речь идет, в частности, о случаях внематочной беременности, кровотечении, гибели плода или непосредственной угрозе жизни женщины.

Система комплексной помощи беременным

По мнению автора обращения, самого запрета абортов будет недостаточно. Он обращает внимание на то, что узнавшая о нежелательной беременности женщина может оказаться в сложных жизненных обстоятельствах. Среди возможных причин называются бедность, отсутствие жилья, насилие, давление со стороны мужа или родственников, потеря работы, проблемы со здоровьем и отсутствие необходимой поддержки.

Поэтому автор петиции предлагает одновременно с законодательными ограничениями создать систему комплексной помощи беременным.

Автор обращения отмечает, что сам запрет абортов без одновременного создания действенной системы поддержки может повлечь негативные последствия. Среди возможных рисков он называет нелегальные медицинские вмешательства, самостоятельное использование опасных препаратов, укрывательство беременности, роды без надлежащей медицинской помощи и оставление новорожденных в опасных местах.

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Медицинские показания для аборта должны подтвердить два врача

Среди предложенных в петиции мер — введение независимого подтверждения медицинских показаний для прерывания беременности не менее двух врачей. Соответствующие медицинские выводы предлагается в обязательном порядке вносить в защищенный раздел электронной системы здравоохранения.

Кроме того, автор выступает за создание независимой системы аудита. Ее задачей должно стать выявление возможных случаев фальсификации диагнозов, сокрытие сроков беременности, а также оформление аборта как самопроизвольного выкидыша или иного медицинского состояния.

Также в петиции предлагается усилить ответственность медиков и других лиц за незаконное проведение абортов, подделку медицинской документации, незаконную продажу соответствующих препаратов и принуждение женщины к прерыванию беременности.

Жилье и помощь для женщин в кризисных обстоятельствах

Отдельный блок предложений касается социальной поддержки беременных, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и рассматривающих возможность прерывания беременности. Автор петиции предлагает обеспечить таких женщин бесплатными кризисными консультациями и персональным социальным работником.

Для беременных, которые из-за финансовых затруднений, потери жилья или домашнего насилия не видят возможности родить ребенка, предлагается ввести механизм срочной материальной помощи.

Кроме того, автор предлагает сформировать сеть безопасного временного жилья. Там женщины могли бы находиться как в период беременности, так и после рождения ребенка.

Еще одним направлением должно стать обеспечение доступа к психологической помощи во время беременности и родов. В частности, речь идет о поддержке женщин в случаях послеродовой депрессии или психоза.

Законодательное закрепление «окон жизни»

В петиции также поднимается вопрос женщин, которые после родов не имеют возможности или желания самостоятельно воспитывать ребенка. Автор предлагает на законодательном уровне урегулировать деятельность «окон жизни» и других безопасных механизмов, с помощью которых новорожденного ребенка можно передать под защиту государства.

Согласно предложенному подходу, женщину не должны привлекать к ответственности только за факт безопасной передачи ребенка медицинскому учреждению, если новорожденному не причинили вреда. По мнению автора петиции, такой механизм мог бы стать альтернативой случаям, когда младенцев оставляют в опасных для них местах.

Бедность не должна автоматически являться причиной вмешательства в семью

Отдельно автор обращения предлагает изменить подход к работе социальных служб после рождения ребенка. По его мнению, социальное сопровождение семьи должно назначаться только при наличии подтвержденных факторов риска для ребенка, а не исключительно из-за бедности, предположения или пристрастного отношения.

В то же время, если есть конкретная информация о реальной угрозе жизни или здоровью ребенка, предлагается обеспечить оперативное реагирование служб по делам детей, полиции и медицинских работников.

Также в петиции речь идет отдельно о психиатрической помощи. Автор предлагает проводить психиатрическое освидетельствование без согласия человека только по предусмотренным законом основаниям и в соответствии с установленной процедурой.

Обнародование статистики абортов

Еще одно предложение касается регулярного обнародования обобщенной статистики. Автор петиции считает, что каждый год должны публиковаться данные о:

количестве абортов;

незаконных медицинских вмешательствах;

проведенных проверках;

уголовных производствах;

судебных решениях;

тяжелых медицинских последствиях.

В финальной части петиции автор призывает Кабинет министров создать межведомственную рабочую группу и в течение шести месяцев подготовить комплекс законодательных и организационных решений.

Отметим, что речь идет именно о предложениях, которые автор изложил в петиции №41/010550-26эп. Ее обнародование само по себе не означает, что предложенные изменения уже приняты или что правительство приняло соответствующее решение. Чтобы Кабмин рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тыс. подписей. До завершения сбора голосов остался 91 день.

Напомним, в прошлом году депутаты Ивано-Франковского горсовета поддержали обращение к руководству государства с требованием запретить аборты в Украине и принять закон о защите жизни от зачатия до естественной смерти. Они также просили восстановить Министерство семьи, ввести значительно большие выплаты при рождении ребенка и обеспечивать бесплатным жильем семьи с пятью и более детьми из-за демографических проблем в стране.

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