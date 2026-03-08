Женщинам в Украине приходится откладывать на квартиру дольше, чем мужчинам — исследование

Женщина работает. / © Freepik

Чтобы приобрести 1-комнатную квартиру в Киеве, мужчине нужно в среднем 6,4-летние зарплаты, а женщине — 8,5. Все из-за зарплатного неравенства: работа женщин до сих пор оплачивается примерно на 20% меньше, чем мужчин.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ЛУН и work.ua.

Причина — гендерное неравенство

Гендерная разница в заработках сохраняется даже в пределах одной профессии. Например, менеджеру по продажам мужчине хватает 6,4-летней зарплаты, чтобы накопить на квартиру, тогда как женщине нужно 8,5. У кассиров показатели еще выше: 8,5 годовых зарплат у мужчин и 10,2 у женщин.

В некоторых украинских городах эта разница еще более заметна. Да, женщинам в Ровно приходится откладывать на жилье до 3,5 лет дольше. Собственное жилье остается одной из ключевых составляющих экономической автономии, но из-за гендерного разрыва женщинам достичь финансовой независимости значительно сложнее.

Данные исследования

Более того, неравенство наблюдается даже в пределах одной профессии. К примеру:

менеджер по продажам: 6,4 зарплаты должен отложить мужчина для приобретения жилья и 8,5 годовых зарплат — женщина;

кассир — 8,5 годовых зарплат на жилье у мужчин и 10,2 — в женщину

«Наличие собственного жилья у женщин является частью экономической автономии, которая, в частности, может предотвращать случаи домашнего насилия. И как показывает исследование женщинам накопить на квартиру в среднем труднее, чем мужчинам», — отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика.

