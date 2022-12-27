Женщине, которая отрезала голову и член мужчине в Херсонской области, грозит пожизненное

Во время застолья женщина нанесла мужчине 106 ударов в туловище и голову.

В Херсонской области 50-летняя женщина совершила убийство во время застолья.

Об этом сообщили в областной Херсонской прокуратуре.

"Во время застолья между сожителями возник конфликт. Во время ссоры женщина набросилась с ножом на 38-летнего мужчину, нанеся ему 106 ударов в туловище и голову. Кроме того, злоумышленница с помощью ножа и молотка фактически отделила голову от тела и напоследок отрезала ему половой орган. На утро, словно и не было ничего, женщина сообщила соседу, что ее сожитель скончался", — говорится в сообщении ведомства.

Прибыв на место, правоохранители задержали женщину в процессуальном порядке. В настоящее время обвиняемая содержится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

Досудебное расследование проводилось ГУНП в Херсонской области. Теперь обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Ровенском районе 45-летний мужчина жестоко отомстил 69-летнему поклоннику к своей жене.

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