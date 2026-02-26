- Дата публикации
Женщине в Ивано-Франковске посреди улицы отдали 20 тысяч долларов и много золота
Суд Ивано-Франковска вынес приговор женщине за дерзкое мошенничество. Злоумышленница убедила несовершеннолетнюю девушку вынести из дома все сбережения для "снятия порчи".
В Ивано-Франковске осудили «экстрасенса», которая используя психологическое давление, заставила несовершеннолетнюю девушку отдать все семейные золотые украшения и 20 тысяч долларов США для вымышленного «обряда очищения».
Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.
Женщина выманила у потерпевшей 20 тысяч долларов и много золота
Событие произошло еще в октябре 2015 года. Обвиняемая вместе с сообщницей остановили на улице несовершеннолетнюю. Манипуляция была мгновенной: злоумышленница заявила, что знает обо всех бедах семьи, в частности о тяжелой болезни матери девушки и «похоронах в семье».
«Обвиняемая сообщила, что все проблемы в семье — из-за денег и золота, которые якобы несут проклятие. Она заверила девушку, что имущество необходимо „очистить“ специальным ритуалом, иначе трагедии не избежать», — говорится в материалах дела.
Испуганная девушка, которая находилась в уязвимом состоянии из-за болезни мамы, поехала домой на такси, собрала все ценности и вернулась к «спасительницам».
Девушка передала мошенницам сумку, в которой было:
20 000 долларов США (на то время — более 445 тысяч гривен);
19 наименований золотых изделий: цепочки, браслеты, кольца, серьги и мужская печатка.
Финальным аккордом манипуляции стал приказ девушке пойти в магазин за хлебом, который тоже якобы был нужен для «ритуала». Когда ребенок вернулся — женщин и денег уже не было. Общая сумма убытков составила почти полмиллиона гривен.
Как девушка узнала мошенницу
Обвиняемая категорически отрицала вину, утверждая, что никогда не была во Франковске, а занимается «оптовой торговлей орехами». Однако потерпевшая узнала ее в криминальных хрониках на телевидении, где показывали задержание женщины за аналогичное преступление в Ирпене.
Судебный процесс затянулся на годы из-за:
Изменение состава судей;
Многочисленные неявки обвиняемой;
Сложность сбора доказательств (в частности анализ данных мобильных ретрансляторов, которые подтвердили пребывание телефона женщины в Ивано-Франковске в день преступления).
Приговор суда
Несмотря на линию защиты, суд признал доказательства обвинения исчерпывающими. Потерпевшая вспоминала, что во время общения с женщиной чувствовала себя «как в трансе».
Решение Ивано-Франковского городского суда:
Наказание: 5 лет лишения свободы.
Дополнительно: Конфискация всего принадлежащего ей имущества.
Гражданские иски: Суд постановил взыскать с осужденной в пользу потерпевшей девушки и ее отца в целом более 560 тысяч гривен материального и морального вреда.
