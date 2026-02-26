Женщине в Ивано-Франковске посреди улицы отдали 20 тысяч долларов и много золота

Женщина выманила у ребенка деньги и золото / © Associated Press

В Ивано-Франковске осудили «экстрасенса», которая используя психологическое давление, заставила несовершеннолетнюю девушку отдать все семейные золотые украшения и 20 тысяч долларов США для вымышленного «обряда очищения».

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

Женщина выманила у потерпевшей 20 тысяч долларов и много золота

Событие произошло еще в октябре 2015 года. Обвиняемая вместе с сообщницей остановили на улице несовершеннолетнюю. Манипуляция была мгновенной: злоумышленница заявила, что знает обо всех бедах семьи, в частности о тяжелой болезни матери девушки и «похоронах в семье».

«Обвиняемая сообщила, что все проблемы в семье — из-за денег и золота, которые якобы несут проклятие. Она заверила девушку, что имущество необходимо „очистить“ специальным ритуалом, иначе трагедии не избежать», — говорится в материалах дела.

Испуганная девушка, которая находилась в уязвимом состоянии из-за болезни мамы, поехала домой на такси, собрала все ценности и вернулась к «спасительницам».

Девушка передала мошенницам сумку, в которой было:

20 000 долларов США (на то время — более 445 тысяч гривен);

19 наименований золотых изделий: цепочки, браслеты, кольца, серьги и мужская печатка.

Финальным аккордом манипуляции стал приказ девушке пойти в магазин за хлебом, который тоже якобы был нужен для «ритуала». Когда ребенок вернулся — женщин и денег уже не было. Общая сумма убытков составила почти полмиллиона гривен.

Как девушка узнала мошенницу

Обвиняемая категорически отрицала вину, утверждая, что никогда не была во Франковске, а занимается «оптовой торговлей орехами». Однако потерпевшая узнала ее в криминальных хрониках на телевидении, где показывали задержание женщины за аналогичное преступление в Ирпене.

Судебный процесс затянулся на годы из-за:

Изменение состава судей;

Многочисленные неявки обвиняемой;

Сложность сбора доказательств (в частности анализ данных мобильных ретрансляторов, которые подтвердили пребывание телефона женщины в Ивано-Франковске в день преступления).

Приговор суда

Несмотря на линию защиты, суд признал доказательства обвинения исчерпывающими. Потерпевшая вспоминала, что во время общения с женщиной чувствовала себя «как в трансе».

Решение Ивано-Франковского городского суда:

Наказание: 5 лет лишения свободы. Дополнительно: Конфискация всего принадлежащего ей имущества. Гражданские иски: Суд постановил взыскать с осужденной в пользу потерпевшей девушки и ее отца в целом более 560 тысяч гривен материального и морального вреда.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

