Женщину дважды сбили на дороге во Львовской области: подробности от полиции

ДТП / © Полиция Львовской области

Реклама

На объездной Львова произошло смертельное ДТП: неизвестную женщину последовательно сбили два автомобиля. Полиция просит помощи в установлении ее личности.

Об этом пишет полиция Львовской области.

Трагедия произошла 4 ноября около 05:10 на автодороге «Западный обход города Львова» вблизи села Сокольники Львовского района.

Реклама

Как предварительно установили правоохранители, 42-летний водитель автомобиля Opel Zafira, житель Стрыйского района, совершил наезд на неизвестную женщину в возрасте около 30 лет. После удара ее отбросило на встречную полосу, где на нее наехал грузовик DAF, которым управлял 69-летний житель Днепропетровской области.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее личность пока не установлена.

Правоохранители сообщили приметы погибшей: женщина среднего роста, с темными волосами, была одета в синие джинсы и зеленую куртку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшей или обстоятельствах происшествия, просят обращаться по номеру 102 или в ближайший отдел полиции.

Реклама

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами.

Полиция Львовщины продолжает выяснять все обстоятельства трагедии и устанавливать личность погибшей женщины.

Напомним, 4 ноября в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП: вблизи села Мицивцы 63-летний водитель Renault Trafic наехал на 45-летнего велосипедиста, который двигался в том же направлении. От полученных травм житель Дунаевцев скончался на месте. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД, повлекшее смерть).