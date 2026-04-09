Женщину из Хмельницкой области лишили пенсии и заставили возвращать государству 73 000 грн выплат

Женщина "купила" инвалидность и получала пенсию

В Хмельницкой области осудили женщину, которая оформила фейковую инвалидность, чтобы получать пенсию и вывести военнообязанного сына за границу.

Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Какой схемой воспользовалась женщина

Летом 2023 года женщина, не имея никаких реальных заболеваний, через посредников договорилась с врачами - терапевтом и ревматологом местных больниц. Медики сфабриковали целую историю болезни: выписку за выпиской они "рисовали" женщине стационарное лечение с диагнозом "деформирующий остеоартроз".

На основании этих фальшивок Каменец-Подольская МСЭК установила женщине ІІ группу инвалидности.

Женщина помогла сыну сбежать за границу и незаконно получала пенсию

Главной целью схемы было не только получение льгот. В сентябре 2023 года "лицо с инвалидностью" вместе с сыном прибыло в пункт пропуска "Краковец" на Львовщине.

Используя поддельное пенсионное удостоверение, женщина обеспечила сыну законное основание для выезда - сопровождение матери с инвалидностью. Сын успешно пересек границу и в Украину больше не возвращался.

Кроме выезда сына, женщина в течение двух лет (с июля 2023-го по июнь 2025-го) исправно получала пенсию по инвалидности. Всего из государственного бюджета она незаконно выманила 73 525 гривен.

Приговор суда

В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она подтвердила, что была здоровой, не лечилась, а документы просто купила у знакомых. Чтобы смягчить наказание, женщина:

Полностью вернула все деньги Пенсионному фонду. Добровольно перечислила 40 000 гривен на нужды ВСУ.

Женщину суд признал виновной по статьям о мошенничестве, подделке документов и содействии незаконной переправке лиц через границу. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.