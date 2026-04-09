- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 2 мин
Женщину из Хмельницкой области лишили пенсии и заставили возвращать государству 73 000 грн выплат
В Хмельницкой области осудили женщину, которая оформила фейковую инвалидность, чтобы получать пенсию и вывести военнообязанного сына за границу.
Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.
Какой схемой воспользовалась женщина
Летом 2023 года женщина, не имея никаких реальных заболеваний, через посредников договорилась с врачами - терапевтом и ревматологом местных больниц. Медики сфабриковали целую историю болезни: выписку за выпиской они "рисовали" женщине стационарное лечение с диагнозом "деформирующий остеоартроз".
На основании этих фальшивок Каменец-Подольская МСЭК установила женщине ІІ группу инвалидности.
Женщина помогла сыну сбежать за границу и незаконно получала пенсию
Главной целью схемы было не только получение льгот. В сентябре 2023 года "лицо с инвалидностью" вместе с сыном прибыло в пункт пропуска "Краковец" на Львовщине.
Используя поддельное пенсионное удостоверение, женщина обеспечила сыну законное основание для выезда - сопровождение матери с инвалидностью. Сын успешно пересек границу и в Украину больше не возвращался.
Кроме выезда сына, женщина в течение двух лет (с июля 2023-го по июнь 2025-го) исправно получала пенсию по инвалидности. Всего из государственного бюджета она незаконно выманила 73 525 гривен.
Приговор суда
В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она подтвердила, что была здоровой, не лечилась, а документы просто купила у знакомых. Чтобы смягчить наказание, женщина:
Полностью вернула все деньги Пенсионному фонду.
Добровольно перечислила 40 000 гривен на нужды ВСУ.
Женщину суд признал виновной по статьям о мошенничестве, подделке документов и содействии незаконной переправке лиц через границу. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.