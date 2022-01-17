Женщину, которую искали несколько дней в Житомирской области, нашли мертвой в лесу

Женщину, которую искали несколько дней в Житомирской области, нашли мертвой в лесу

Женщина уехала в командировку, но домой не вернулась.

В лесном массиве вблизи с. Березовки Житомирского района было обнаружено тело 33-летней бердичевки. Женщину разыскивали четыре дня.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Во время осмотра специалисты не обнаружили видимых телесных повреждений, указывающих на причастность к гибели женщины постороннего лица. Причину смерти установит экспертиза. Все детали происшествия проверяют полицейские.

Что известно об исчезновении

Женщина уехала в командировку в г. Новоград-Волынский и домой не вернулась. 11 января около 11:30 она позвонила по телефону мужчине и сообщила, что находится на автовокзале в г. Житомире и будет ехать к месту назначения. С тех пор она больше не выходила на связь.

Установлено, что женщина приобрела билет на автобус сообщением Житомир — Олевск в г. Новоград-Волынский. Она отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в с. Березовцы Житомирского района на остановке возле школы, не добравшись до места назначения. Дальнейшее местонахождение неизвестно.

В Винницкой области в доме нашли мертвыми двоих взрослых и четырех детей

Напомним, в Ужгороде в собственном доме нашли мертвую 37-летнюю женщину. Ее никто не видел с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото.

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