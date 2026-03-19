Женщину ошибочно объявили в розыск ТЦК: что произошло

Приложение "Резерв+" / © armyinform.com.ua

Реклама

Жительница Киева Ирина Харациди-Логинова неожиданно обнаружила, что ее поставили на воинский учет и даже объявили в розыск ТЦК. При этом женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования и не обращалась в Территориальный центр комплектования добровольно.

Об этом случае сообщает «Суспільне».

Ирина, которая работает руководителем отдела кадров в одной из компаний, узнала о своем статусе военнообязанной случайно, когда подавала отчетность о работниках в Министерство обороны. Там она увидела и свои данные.

Реклама

Когда женщина установила приложение «Резерв+», то обнаружила, что она, филолог по образованию, стоит на учете в одном из районных ТЦК в Харькове, где когда-то училась, как «солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник». Также там были данные о пройденной ВВК 20-летней давности.

Ирина обратилась с запросами в ТЦК в Харькове, а также пошла в ТЦК по месту регистрации в Киеве.

Юрист Оболонского РТЦК в городе Киеве посоветовал женщине стать на учет, чтобы была возможность заняться ее делом. А в районном ТЦК в Харькове Ирине ответили, что часть данных потеряли во время боевых действий в Харькове летом 2022 года, поэтому подтвердить или опровергнуть информацию — не могут.

«На основании изложенного сообщаем, что в настоящее время отсутствуют правовые основания для исключения Вас с воинского учета военнообязанных», — говорится в ответе на запрос Ирины в Харьковский ТЦК.

Реклама

Что говорят в Минобороны

Начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой утверждает, что в «Резерв+» сейчас практически нет ошибок, они могли произойти в случае внесения данных вручную при оцифровке карточек.

«Данные внесены о человеке из его РНУКП, которые внесли в карточку работники ТЦК в реестр „Оберіг“. Для таких случаев мы рекомендуем подать заявку в „Резерв+“ на исправление данных онлайн и подождать, пока вручную оператор сможет подтвердить или опровергнуть то или иное утверждение. Или прийти с документами в ТЦК, в котором вы стоите на учете, и попросить уточнить данные в реестре», — посоветовал он.

Ложный розыск ТЦК: что советуют юристы

Адвокат Полина Марченко отметила безосновательность внесения данных Ирины в реестр военнообязанных. По ее словам, процедура была нарушена на нескольких этапах: отсутствие фактической повестки, игнорирование места жительства и регистрации женщины.

Юрист советует писать жалобу на районное ТЦК с требованием об удалении данных и исключении с воинского учета в связи с тем, что такое лицо не является военнообязанным и не подлежит автоматической постановке на воинский учет. Если военные будут отвечать отписками — обращаться с иском в суд.

Реклама

Как отметило «Суспільне», на этой неделе Ирину сняли с розыска, но постановку на учет незаконной не признали. Поэтому женщина продолжит писать запросы и жалобы, чтобы ее сняли с воинского учета.

Напомним, ранее в Харькове мужчина сменил пол и обратился в ТЦК с требованием исключить его с воинского учета, внеся соответствующие сведения в реестр «Оберіг». Когда же его взамен отправили на ВВК для обследования, он обратился с иском в суд.