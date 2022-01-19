Женщину похитили и убили: подозреваемые в расправе над 11-летним мальчиком на Запорожье признались в еще одном преступлении

Женщину похитили и убили: подозреваемые в расправе над 11-летним мальчиком на Запорожье признались в еще одном преступлении

Женщина считалась без вести пропавшей.

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего мальчика на Запорожье, признались еще в одной расправе. Их жертвой стала 48-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

В ходе следствия один из подозреваемых признался в похищении и убийстве 48-летней женщины. Он рассказал, что из-за конфликта злоумышленники 24 сентября 2021 года убили 48-летнюю жительницу Акимовского района. Вещи женщины сожгли, а ее тело выбросили в реку.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили труп без вести пропавшей женщины.

"По данному факту открыто еще два уголовных производства по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы", — добавили в полиции.

Напомним:

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова , пропавшего 5 месяцев назад. Его обнаружили вблизи поселка Акимовка. Мальчик воспитывался в интернате, а из родных у него была только бабушка. Об его исчезновении стало известно 29 августа 2021 года.

Правоохранители задержали двух рецидивистов, подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика, которого разыскивали 5 месяцев. Мужчинам сообщено о подозрении.

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