Женщину с инвалидностью обвинили в фиктивном браке: в чем причина

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Во время пересечение границы с Польшей львовские правоохранители обвинили 46-летнюю женщину с инвалидностью в попытке незаконно вывезти за пределы Украины своего фиктивного мужа

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В сообщении говорится, что жительница Ивано-Франковской области, имеющая инвалидность II группы, заключила фиктивный брак со своим 41-летним знакомым, чтобы тот мог избежать мобилизации, выехав за границу как лицо, сопровождающее в заграничной поездке жену с инвалидностью.

Также читайте Как Украина будет бороться с беглецами за границу: Зеленский ответил

К раскрытию этого преступления причастны следователи Яворивского районного отдела полиции, оперативники Управления миграционной полиции Львовщины совместно с сотрудниками 7-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины при процессуальном руководстве Яворивской окружной прокуратуры.

“Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается”, – сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области разоблачили сотрудников миграционной службы, которые за деньги оформляли загранпаспорта отсутствующим в Украине военнообязанным.

Бежали через минное поле, и чуть не подорвались! На границе с Беларусью спасли уклонистов

Читайте также: