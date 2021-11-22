Женщину с кровотечением даже не осмотрели: в Кременчуге дежурный врач не вышла на прием и бросила трубку (видео)

Женщину с кровотечением даже не осмотрели: в Кременчуге дежурный врач не вышла на прием и бросила трубку (видео)

Пациентку с кровотечением отправляли домой, чтобы она приходила на плановую прием в понедельник.

В Кременчуге в перинатальном центре произошел скандал. Женщину с кровотечением и болями здесь даже не осмотрели, а отправили домой.

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Об этом сообщает "Телеграф".

Местная жительница рассказала, что ей отказали в оказании неотложной помощи в Кременчугском перинатальном центре. Как доказательство своих слов, она обнародовала видеозапись разговора акушерки приемного отделения с дежурным врачом.

Инцидент произошел в субботу, 20 ноября. У горожанки появилась боль внизу живота, поднялась температура и открылось кровотечение. Женщина скорую не вызвала, чтобы не тратить попусту время, а сама поехала в перинатальный центр, но там ее даже не осмотрели.

Врач по телефону отказалась принимать пациентку и даже не поинтересовалась, не была ли та беременна, говорить с больной дежурный врач не захотела, а просто бросила трубку.

(разговор акушерки с пациенткой)

-Слышали, что врач сказала?

– Нет, не слышала.

– В женскую консультацию идите на понедельник.

- То есть, что у меня кровотечение, то ничего страшного, да?

- Не знаю…

– То есть, роддом отказывает мне в приеме.

– Ну, она не отказывает.

– Как это она не отказывает? ( акушерка звонит врачу еще раз ) — А пусть девочка к вам в приемное отделение подойдет, выйдите к ней!

– У меня болит живот! ( пациентка )

- …С сегодняшнего дня… Ну я понимаю, что нет экстренной… Я сейчас трубочку ей дам!

Но врач бросила трубку до того, как акушерка успела ее передать пациентке. Жительница города ушла из медучреждения, так и не получив помощи. На следующий день она нашла частного гинеколога, который оказал ей помощь, и ее состояние улучшилось.

Журналисты обратились за комментарием по поводу сложившейся ситуации к главе Кременчугского перинатального центра Радомира Сербина. Он предложил отправить информационный запрос.

Напомним, что врач-акушер одной из тернопольских больниц предстанет перед судом. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка.