Женщину с кровотечением даже не осмотрели: в Кременчуге дежурный врач не вышла на прием и бросила трубку (видео)

Пациентку с кровотечением отправляли домой, чтобы она приходила на плановую прием в понедельник.
В Кременчуге в перинатальном центре произошел скандал. Женщину с кровотечением и болями здесь даже не осмотрели, а отправили домой.
Об этом сообщает "Телеграф".
Местная жительница рассказала, что ей отказали в оказании неотложной помощи в Кременчугском перинатальном центре. Как доказательство своих слов, она обнародовала видеозапись разговора акушерки приемного отделения с дежурным врачом.
Инцидент произошел в субботу, 20 ноября. У горожанки появилась боль внизу живота, поднялась температура и открылось кровотечение. Женщина скорую не вызвала, чтобы не тратить попусту время, а сама поехала в перинатальный центр, но там ее даже не осмотрели.
Врач по телефону отказалась принимать пациентку и даже не поинтересовалась, не была ли та беременна, говорить с больной дежурный врач не захотела, а просто бросила трубку.
(разговор акушерки с пациенткой)
-Слышали, что врач сказала?
– Нет, не слышала.
– В женскую консультацию идите на понедельник.
- То есть, что у меня кровотечение, то ничего страшного, да?
- Не знаю…
– То есть, роддом отказывает мне в приеме.
– Ну, она не отказывает.
– Как это она не отказывает? ( акушерка звонит врачу еще раз ) — А пусть девочка к вам в приемное отделение подойдет, выйдите к ней!
– У меня болит живот! ( пациентка )
- …С сегодняшнего дня… Ну я понимаю, что нет экстренной… Я сейчас трубочку ей дам!
Но врач бросила трубку до того, как акушерка успела ее передать пациентке. Жительница города ушла из медучреждения, так и не получив помощи. На следующий день она нашла частного гинеколога, который оказал ей помощь, и ее состояние улучшилось.
Журналисты обратились за комментарием по поводу сложившейся ситуации к главе Кременчугского перинатального центра Радомира Сербина. Он предложил отправить информационный запрос.
Напомним, что врач-акушер одной из тернопольских больниц предстанет перед судом. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка.