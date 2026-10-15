Женщину с образованием учителя доставили в ТЦК как военнообязанную: что решил суд

Военный цветок / © ТСН.ua

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В Харьковской области женщина во время проверки документов на блокпоста неожиданно узнала, что значится военнообязанной и находится в розыске из-за якобы нарушения правил военного учета. После этого ее доставили в ТЦК. Сама женщина утверждала, что никогда не проходила военную службу, не имела военной специальности и не обращалась с заявлением о взятии на учет.

Детальнее рассказали специалисты "Судебно-юридической газеты".

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Впоследствии выяснилось, что в реестре ее еще в феврале 2022 года внесли как военнообязанную. При этом женщина имела педагогическое образование — диплом учителя украинского и английского языков — и отрицала, что получала медицинскую или другую специальность, которая могла бы быть основанием для военного учета.

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Когда она начала выяснять, кто и на каком основании внес ее данные, четкого ответа не получила. В ТЦК объясняли, что значительная часть военно-учетных документов была потеряна во время боевых действий в Харькове в 2022 году, поэтому подтвердить или опровергнуть обстоятельства постановки на учет не могут. В то же время исключать женщину из военного учета там отказались.

После этого она обратилась в суд.

Суд первой инстанции в иске отказал. Там предположили, что женщина могла дополнительно получить медицинскую специальность, а документы об этом могли быть уничтожены при обстреле здания ТЦК.

Однако второй апелляционный административный суд с таким подходом не согласился.

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В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в учетных документах женщине была указана военно-учетная специальность «сестра медицинская». В то же время графа об образовании была пустой. Единственный подтвержденный диплом свидетельствовал, что она окончила Харьковский государственный педагогический университет и получила квалификацию учителя.

Суд установил, что ее педагогическая специальность не входила в список профессий, по которым женщины на тот момент подлежали взятию на военный учет.

ТЦК также не предоставил суду ни одного документа, подтверждающего наличие у женщины медицинской, фармацевтической или другой соответствующей специальности. Не было доказательств того, что она добровольно становилась на военный учет.

Апелляционный суд подчеркнул, что именно государственный орган должен доказывать законность своих решений и действий. Самой записи в реестре и ссылки на потерю бумажных документов для этого недостаточно.

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В результате суд признал, что женщину приняли на военный учет без подтвержденных законных оснований. Действия ТЦК сочли противоправными, а территориальный центр обязали исключить женщину из военного учета и удалить ее данные из соответствующего реестра.

Кроме того, суд постановил компенсировать ей 5 тысяч гривен расходов на профессиональную помощь. Часть других требований истицы суд не удовлетворил.

Напомним, ранее Лубинец сообщил, что с начала 2026 года Офис омбудсмана получил более 5800 жалоб на возможные незаконные действия работников ТЦК, что почти равно показателю за весь 2025 год. По словам омбудсмана, кроме уже привычных нарушений — применения силы, изъятия телефонов, ограничения свободы и формальной ВЛК — появилась новая негативная тенденция: работники ТЦК заходят в частные дома и насильно выводят людей.

В ответ на эти случаи Офис омбудсмана обращается к стражам порядка: только за сентябрь по их материалам открыли 20 уголовных производств, есть факты объявления подозрений.

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