Женщину, случайно убившую 21-летнего парня в Одессе, могут выпустить под залог: детали громкого дела

Подозреваемая сбежала после преступления, ее нашли в ближайшем магазине.

В Одессе женщину, которая застрелила нападавшего на нее парня, могут выпустить из следственного изолятора под залог в размере 248 тысяч гривен. Ее версию событий судья счел правдоподобной.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Напомним, инцидент произошел 6 февраля около трех ночи. Женщина возвращалась домой и к ней подошли двое мужчин. Одного из них она убила. Здесь показания обвиняемой и выжившего свидетеля расходятся.

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Женщина рассказала, что она испугалась и подумала, что ее будут грабить или насиловать. Фигурантка достала пистолет и выстрелила в воздух, но мужчин это не остановило. Один из них схватил ее за руки. Обвиняемая выстрелила перед собой и скрылась. Она остановилась только у ближайшего магазина, потому что там было освещение.

Свою версию происшествия рассказал друг погибшего. Они вышли на прогулку в три ночи и вдруг увидели женщину, которая их очень испугала. Она якобы вела себя неадекватно, размахивала пистолетом и угрожала убить.

Что решил судья

Следователь судья Александр Гарский считает версию женщины более убедительной. Он также отметил, что подозрения относительно первой статьи 115 (умышленное убийство) спорные. Сомнительна также характеристика свидетеля. Мужчину уже судили раньше за мошенничества, против него возбудили уголовное дело за хранение наркотиков.

Таким образом, свидетельские показания не вызывают доверия. Также судья отметил, что оружие задержанная купила в популярном интернет-магазине для самообороны и разрешение на него не нужно. Фигурантка явно не специалист в оружии и не знала о возможной опасности одного выстрела.

Судья назначил залог в размере 248 тысяч гривен.

Что известно о подозреваемой

Женщине 37 лет, она уроженка молдавского города Бендеры, а в Украине имеет разрешение на проживание. Ее муж – моряк. Официально не трудоустроена, но зарабатывает продажей имущества. Имеет сына. Привлекалась ли к административной ответственности – такой информации прокурор не предоставил.

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