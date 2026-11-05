Женщину уволили из-за болезни 2-летнего ребенка: чем все закончилось для работодателя

В Запорожье женщину уволили из-за больного ребенка

Реклама

В Запорожской области большая сеть супермаркетов была вынуждена отменить приказ об увольнении сотрудницы, которая не вышла на смену из-за болезни малолетнего ребенка. Руководство филиала пыталось квалифицировать законный уход за малышом как прогул из-за сезонной инвентаризации, но вмешательство Государственной службы по вопросам труда восстановило справедливость.

Об этом рассказывает «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Женщину, которая ухаживала за больным ребенком, уволили за прогул: удалось ли добиться справедливости

Запорожское управление инспекционной деятельности Государственной службы Украины по вопросам труда добилось возобновления в должности и выплаты компенсаций работнице крупной торговой сети, которую незаконно уволили за якобы безосновательный прогул.

Реклама

Женщина находилась на официальном электронном больничном по уходу за больным двухлетним сыном, но руководство филиала расценило ее отсутствие во время инвентаризации как нарушение трудовой дисциплины.

Женщина работала в должности старшей заведующей складом. Когда ее двухлетний сын серьезно заболел, она обратилась к педиатру и оформила электронный лист нетрудоспособности по уходу за ребенком. Но период болезни совпал с проведением обязательной сезонной инвентаризации товаров на складе. Отсутствие работницы вызвало возмущение у руководства филиала.

Руководитель подразделения отправлял женщине частные сообщения в мессенджерах с требованиями немедленно явиться на рабочее место. Ее поставили перед выбором: либо выходить на смену, либо быть уволенной за прогул. Работница неоднократно разъясняла, что находится на официально открытом больничном, данные о котором автоматически передаются государственной системе.

После выздоровления сына женщина вернулась на работу, но обнаружила, что ее уже уволили за прогул без уважительных причин из пункта 4 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Руководитель филии объяснил это решение тем, что в компании «не увидели» электронного больничного в системе.

Реклама

Не согласившись с действиями работодателя, женщина сформировала выписку об электронном больничном через личный кабинет на портале ПФУ и обратилась с жалобой в управление инспекционной деятельности в Запорожской области.

Инспектор труда немедленно связался с руководством сети супермаркетов и дал разъяснения по поводу выявленных нарушений. Электронный лист нетрудоспособности является официальным документом. Заявления представителей компании о том, что они «не заметили» документ, не освобождают работодателя от обязанности проверять электронный кабинет в ПФУ и не являются основанием для увольнения.

Документально подтвержденный уход за больным ребенком является бесспорно уважительной причиной отсутствия на работе. Кроме всего, законодательство прямо запрещает увольнение по инициативе работодателя женщин, которые имеют детей в возрасте до трех лет.

В случае выявления незаконного увольнения работодателю грозят обязательная выплата среднего заработка за время вынужденного прогула и привлечение должностных лиц к ответственности за нарушение законодательства о труде.

Реклама

Чем завершилась ситуация

После официального разъяснения инспектора приказ об увольнении работницы был отменен. Ее восстановили в должности, полностью выплатили пособие по временной нетрудоспособности и компенсировали средний заработок за дни вынужденного прогула.

Руководитель филиала, который требовал выхода на работу и инициировал увольнение, привлечен к дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор.

Судебные дела: последние новости

Напомним, Днепропетровский окружной административный суд обязал ТЦК и СП исключить из военного учета женщину, которая ранее изменила пол с мужского и официально получила новые документы.

Суд также принял решение обновить ее данные в электронной системе «Оберег». Конфликт возник после того, как в ТЦК отказали ей в исключении из учета, мотивируя это отсутствием такого основания в действующем законодательстве и настаивая на прохождении ВВК.

При рассмотрении дела установили, что истец не имеет медицинского или фармацевтического образования, не служила ранее и не подавала заявлений о добровольном взятии на учет. Суд отметил, что отсутствие специфических норм в законодательстве не является основанием для нарушения прав человека, а действия ТЦК квалифицировал как дискриминацию, поскольку государство уже официально признало ее женщиной.

Новости партнеров

Новости партнеров