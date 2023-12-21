Женщину задушил, а сожительницу держал в неволе: на Харьковщине задержан злоумышленник

Тело убитой женщины три дня пролежало в заброшенном доме.

В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, которого подозревают в убийстве 45-летней женщины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины 21 декабря.

По данным следствия, мужчина с помощью пакета задушил женщину, а чтобы 19-летняя сожительница не сообщила об этом полиции, в течение трех суток удерживал девушку в доме.

"Несколько дней злоумышленник держал в неволе сожительницу, а затем решил скрыться. Девушка воспользовалась случаем и обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

Тело убитой женщины три дня пролежало в заброшенном доме, говорят в полиции. Подозреваемый был взят под стражу. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, во Львове 37-летний мужчина совершил жестокое убийство. Теперь следующие 11 лет он проведет в тюрьме.

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