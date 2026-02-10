Женщину заставили вернуть пенсию за полтора года: суд принял жесткое решение

Суд обязал пенсионерку вернуть деньги государству / © ТСН.ua

Пересыпский районный суд Одессы удовлетворил иск Пенсионного фонда и постановил взыскать с местной жительницы более 142 тысяч гривен выплаченной пенсии . Причиной стала отмена группы инвалидности, причем это было сделано ретроспективно — «задним числом».

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в свободном доступе в Едином государственном реестре судебных решений.

Ловушка «заднего числа»

История женщины выглядела стандартно: в 2020 году ей впервые установили ІІ группу инвалидности, подтверждаемую во время пересмотров в 2021 и июле 2023 года. Последний документ гарантировал ему статус до июля 2025 года.

Однако в дело вмешалась масштабная проверка, инициированная решением СНБО с октября 2024 года. В феврале 2026 года вновь созданная «экспертная команда по оценке повседневного функционирования личности» (структура, заменившая МСЭК) пересмотрела дело одесситки.

Вердикт был категоричен: отменить инвалидность от 1 августа 2023 года . Это создало юридическую коллизию: женщина получала пенсию по законным (на тот момент) основаниям, но после решения комиссии оказалось, что юридически она была здорова последние полтора года.

Позиция суда: закон против человека

Пенсионный фонд подсчитал, что за период с августа 2023-го по март 2025 года женщина «лишнее» получила 142 861 гривну. Поскольку добровольно вернуть эту сумму она отказалась, дело передали в суд.

Судья принял сторону государства, ссылаясь на статью 1212 Гражданского кодекса Украины (приобретение имущества без достаточного правового основания). Логика решения такова: поскольку медицинское заключение отменено с 2023 года, то и правовое основание для выплат исчезло именно с той даты. Теперь женщина обязана не только вернуть всю сумму пенсии, но и уплатить 1331 гривну судебного сбора.

Это решение может стать сигналом тысяч украинцев, чьи дела сейчас пересматриваются в рамках реформы: отмена статуса грозит не только потерей будущих выплат, но и многотысячными долгами за прошлые периоды.

Напомним, некоторых украинцев заставят вернуть пенсию государству . Если выяснится, что выплаты начислялись без законных оснований, Пенсионный фонд вправе потребовать возврата денег. И это не исключение, а всераспространенная практика.