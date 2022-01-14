Женщину зажало в авто: в Харьковской области произошла массовая авария

На дороге столкнулись пять автомобилей.
Утром, 14 января, Харьковской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей: есть пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла в Чугуевском районе. Там столкнулись пять автомобилей: ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и ТАТА.
В результате столкновения пострадал водитель и два пассажира "ВАЗ 2106". Среди них и 6-летняя девочка. Ее 26-летняя мать оказалась зажатой изуродованными конструкциями авто. Женщину деблокировали с помощью спецсредств. Травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.
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