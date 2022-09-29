Женщины на войне: гигиена, интимное здоровье, уход за волосами и другие проблемы защитниц

Женщины на войне сталкиваются не только с особенностями военного быта, но и специфическими проблемами — болью во время месячных, отсутствием средств интимной гигиены и т.д. И потому очень важно, чтобы защитницы знали, как ухаживать за собой в полевых условиях. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

По последним данным в рядах ВСУ непосредственно служит более 38 тысяч военнослужащих, из них на передовой находится более 5 тысяч, а еще гражданские женщины, которые также работают в Вооруженных Силах Украины. Женщинам в полевых условиях бывает непросто, ведь их физиология отличается от мужской. ТСН.ua собрал практические и полезные советы, которые помогут защитницам правильно ухаживать за своим здоровьем в армии.

Интимное здоровье и менструация в окопах

Врач-гинеколог Виктория Бугро дала для "Бабель" ответы на самые распространенные вопросы, связанные с интимным здоровьем женщины и менструацией на передовой.

Если военнослужащая находится в окопе, где существуют проблемы с проточной водой, и у нее началась менструация, можно воспользоваться любыми влажными салфетками (пахучие, детские, со спиртом). В такое время очень важна гигиена, а именно – очищение наружных половых органов от выделений. Следует обратить внимание, что делать это нужно от лобка к анусу, а не наоборот. Так вы не внесете в зону вульвы кишечную флору. Также можно использовать воду из открытого водоема, если таковая находится неподалеку.

Что лучше взять для боевых выходов – прокладку или тампон? Тампоны на передовой лучше не пользоваться. Дело в том, что их нужно обязательно менять раз в 4-8 часов в обычных условиях и чаще, когда есть риск обезвоживания и развития бактериальных инфекций. На войне это сделать может быть непросто. А если надолго оставить тампон в теле, это приведет к серьезным заболеваниям, в том числе синдрому инфекционно-токсического шока. Это состояние сопровождается обмороком и резким падением АД. Но в любом случае от воспалительных процессов в органах малого таза не уберечься.

А потому во время боевых выходов на передовой лучше пользоваться прокладками. Если у вас нет доступа к обычным магазинным прокладкам, могут подойти любые куски ткани, впитывающие влагу. При необходимости можно их менять. По возможности ткань можно стирать и сушить. В других случаях лучше сжечь.

В мирное время очень популярны менструальные чаши, специальные трусики, многоразовые прокладки, но пользоваться ими в полевых условиях сложно. Да и получить такие средства не всегда возможно. Содержимое менструальной чаши придется регулярно выливать, а саму емкость хорошо очищать.

У многих женщин в первые дни менструации возникают сильные боли, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы в аптечке всегда были нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, нимесил и т.п.). Они помогут снять интенсивную боль. Если вы планируете уходить на фронт и знаете, что у вас сильные боли во время менструации, обязательно проконсультируйтесь у гинеколога. Часто врач назначает комбинированные оральные контрацептивы, которые могут не только предотвратить нежелательную беременность, но и уменьшить боль.

Женщины-военнослужащие на передовой могут столкнуться с такой проблемой как полное исчезновение менструации. Это – нормальная реакция организма на сильный стресс. Как только ситуация придет в норму, менструация должна возобновиться. Однако, если у вас возникли несвойственные для вас выделения, боль, высокая температура – по возможности обратитесь к врачу.

Еще один вопрос, который волнует многих женщин в армии – можно ли носить ежедневные прокладки? По словам гинеколога, эти средства в принципе вредны для здоровья. Их можно использовать только в конце менструации, когда выделения незначительны, и носить всего несколько часов в день. Постоянное использование ежедневных прокладок может спровоцировать нарушение вагинальной микрофлоры, что станет причиной генитального кандидоза или бактериального вагиноза.

Распространенные болезни и медицинские препараты на войне

По причине невозможности принять душ и постоянный стресс у женщин могут развиваться определенные болезни. Самыми распространенными среди них, по словам командир взвода в подразделении ВСУ, ветеранки АТО, первой командир женского взвода в украинском войске Юлии Микитенко, являются цистит и молочница.

Она рекомендует носить в своей аптечке определенный список лекарств:

таблетки, помогающие вылечить инфекцию мочевыводящих путей и кандидоз (например флуконазол);

лекарство от цистита, часто развивающегося от похода в туалет во время ветреной и холодной погоды или на фоне молочницы (урофосцин, монурал и т.п.);

обезболивающие – от боли во время менструации и т.п.

Гинеколог Виктория Бугро также отмечает, что на передовой у женщины могут развиться разнообразные воспаления не только потому, что она "посидела на холодном", но и из-за банального стресса, плохой гигиены. Организм ослаблен, потому снижаются его защитные механизмы. Как следствие, можно заболеть сальпингит (воспаление внутренних половых органов), вагинит (воспаление вагины), сальпингоофорит (воспаление придатков матки) и т.д. Поэтому в аптечке также важно иметь антибиотики. Хотя бы азитромицин.

В мирной жизни назначение антибиотиков без обследования не рекомендовано, но в полевых условиях, когда возникает сильная боль, такое лекарство может спасти от серьезных последствий.

Рекомендует гинеколог добавить в аптечку вагинальные свечи с йоддицерином – они эффективно борются с бактериями, простейшими микроорганизмами, грибками. Свечи с хлоргексидином также оказывают антисептическое действие.

О белье и влиянии бронежилета на молочные железы

На войну нужно выбирать такое белье, в котором будет максимально удобно. Подойдут даже мужские боксеры из хлопка. Но очень важно, чтобы белье было подобрано по размеру, не давило и не спадало.

Даже если вы не носите лифчик в повседневной жизни, когда женщина одевает снаряжение и должна идти или бежать на длинные дистанции, очень важно одеть хотя бы спортивный бюстгальтер. На некоторое время лучше забыть о кружевах и пуш-апах. Белье не должно давить, потому что из-за застойных явлений и нарушений лимфатического оттока молочные железы могут отекать, увеличиваться и болеть.

Но здоровье груди зависит не только от правильно подобранного белья. Очень важно не блокировать работу потовых желез под мышками, поэтому лучше не использовать дезодоранты, способные работать до 48 часов или больше. Потоотделение – важная функция нашего организма и нарушение этого процесса может быть вредным для тела. От запаха пота на передовой отлично защищают специальные вложения или ватные диски.

Не забывайте проводить осмотр молочных желез. Правильно прощупать грудь в вертикальном и горизонтальном положениях, запрокинув руку со стороны осмотра за голову. Затем сжать сосок и ареолу, чтобы убедиться, что из них не вытекает жидкость.

Грудью могут навредить и тяжелые плиты бронежилета. Любая травма может быть опасна, поэтому следует избегать механических повреждений желез и натирания сосков. Однако, бронежилет поможет спасти вашу жизнь – поэтому, даже если вам с ней некомфортно, нужно запомнить, что на войне приоритеты несколько меняются.

Уход за волосами в окопе

Когда волосы мешают делать повседневные дела, женщины делают разнообразные прически. Однако, по словам Юлии Никитенко, на войне лучше убрать все излишнее. Если вы не можете решиться на короткую стрижку, лучшим вариантом будут афрокосички. Среди волонтеров и комбатанток они достаточно популярны.

Комфортнее мыть голову в полевых условиях с помощью твердого шампуня, который имеет вид обычного мыла.

Секс на фронте – какие контрацептивы использовать женщине

Война никак не отменяет тот факт, что существуют инфекции, передающиеся половым путем. Поэтому если у военнослужащей нет постоянного сексуального партнера, презервативы иметь обязательно.

Многие женщины в мирной жизни используют гормональную контрацепцию. Однако Виктория Бугро отмечает, что их должен подбирать врач. Если есть возможность пообщаться с гинекологом до отбытия на фронт, то контрацептивы в виде таблеток – самый удобный вариант. Также следует запомнить, что на передовой могут быть перебои с питьевой водой, что может привести к увеличению риска побочных эффектов от комбинированных оральных контрацептивов. Риск еще увеличивается, если женщина курит. Поэтому лучше отказаться от сигарет и пить как можно больше воды, если вы хотите и дальше принимать гормональные контрацептивы.

Следует иметь с собой препараты экстренной контрацепции на случай, если вы не принимаете оральные контрацептивы, а презерватив внезапно порвался. Они доступны и продаются без рецепта. После незащищенного секса их следует принять не позднее 72 часов.