Женщины погибли, а младенец получил тяжелые ранения: в Херсонской области оккупанты обстреляли частный дом

В Херсонской области в результате обстрела РФ ранение получил младенец.
В Херсонской области вражеский снаряд попал в дом. В результате есть погибшие и травмированные.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
"Во время массированных обстрелов армией России вражеский снаряд попал в дом мирных жителей. Под завалами оказалась семья. Две женщины погибли, четырехмесячный мальчик с тяжелыми травмами находится в больнице города Кривого Рога", — говорится в сообщении.
Напомним, что на Горловском направлении Донецкой области в результате обстрелов в Бахмуте один человек получил ранения. В городе полностью разрушено помещение Центра детей и юношества, также поврежден гражданский дом.
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