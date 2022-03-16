"Женщины ревут, у меня трясутся руки": мужчина рассказал, как убегал с блокированной оккупантами Бучи

Жителю Бучи с его семью пассажирками и домашними животными пришлось проехать блокпосты российских военных, прежде чем они добрались до Киева.

Буча – один из самых опасных населенных пунктов Киевской области. Город страдает от обстрелов оккупантов, его жители оказались в холоде, без воды, еды и связи. Некоторые на свой страх и риск пытаются самостоятельно выбраться из родных домов туда, где будут иметь больше шансов выжить.

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Один из жителей Бучи Кирилл рассказал в соцсети, как ему удалось покинуть родной город и добраться до Киева.

По словам мужчины, он решился на побег, когда уже все ресурсы иссякли, а его жилой компленкс захватили оккупанты.

"Жить в современном доме без света плохо, но терпимо. Без газа холодно, но терпимо. Без воды плохо. Я запасы сделал сока и сладкой воды – ее пил и ей же, простите, смывал. К обстрелам арты привыкаешь быстро – и бегать в подвал я отказался. Прилетит, так прилетит. Как и оставшиеся немногочисленные соседи. Опаснее ночью курить у окна – с этим пришлось завязать. Ну а потом села батарея в машине, потом в телефонах, и сидеть уже не имело смысла. Потом наш комплекс захватили и уйти было невозможно", — рассказывает Кирилл.

И все же мужчине удалось вырваться из города, с собой ему удалось вывезти еще 7 женщин, три кошки и две собаки.

"Это ... сюрр. Сгоревшая военная техника вообще не впечатляет – ее на соседней улице наши дронами разгромили без счета. Но… по пути в городе и дальше масса разбитых, расстрелянных гражданских машин. Белые тряпки, надписи "Дети" - не спасли многих. Убитые явно гражданские вдоль дороги. Хоронить некому. У последних, уезжающих уже с оккупированной территории было, наверное, больше шансов, чем у тех, кто рванул во время перестрелок в самых непредсказуемых местах. Город безлюден и мрачен. Сгоревшие дома", — рассказывает мужчина.

Кирилл говорит, что Буча, которая до наступления российских военных, походила на небольшой польский городок, сейчас превратилась в руины. Мужчина с пассажирками долго не могли выехать за пределы населенного пункта из-за обрушенных на дорогу деревьев, столбов и сгоревшего транспорта.

"Петляли долго, пока пробрались к выезду. Блокпосты "орков" – документы не интересны, ищут телефоны и технику, чтобы смотреть переписку. Я свои скинул раньше, понятно. И сегодня восстанавливал карточку и номер уже в Киеве. Хотя, с тремя котами и двумя собаками мою машину досматривали быстро и без энтузиазма. Запах тот еще. Ну, руки на виду, окна открыты – нормально", — рассказывает мужчина.

Кирилл отмечает, что в Буче есть участки, куда гражданские машины вообще не пускают.

"Ехали долго, медленно с аварийками. Не потому что перегружены легковушки людьми до предела (попробуй решить, кого из соседей бросить? Или котов?) – просто скорость выше 40 может закончиться стрельбой. И вот первый блок пост с украинским флагом. Женщины ревут, у меня трясутся руки, но предупреждаю: не болтайте, могут быть провокаторы в нашей форме. Но наши оказались", — вспоминает Кирилл.

На подконтрольных украинским военным территориям царят совсем другие настроения, уверяет мужчина.

"Другие лица, другое общение, другое все. Шмонать нашим не интересно – проверяли только документы. Хотя быстро ехать дальше какое-то время не советовали. Зато былые тряпки и надписи «Дети» с машин сказали можно смело убирать. Дорога под контролем. А потом Киев" и заправка. Дальше были еще не самые простые километры, но пассажиры просто ожили. Бог и ВСУ хранили нас, доехали все живы, долго обнимались на заправке. Поодиночке бы не выбрались, не хватило бы физических и моральных сил. У меня точно…", - подытожил Кирилл.

Отметим, что самостоятельная эвакуация из блокированных оккупантами населенных пунктов, где нет официального гуманитарного коридора, может оказаться смертельно опасной.

Напомним, из-за смены и продления комендантского часа сегодня, 16 марта, не будет проводиться эвакуацию из населенных пунктов Киевской области.

Село Белогородка, что под Киевом, принимает эвакуированных жителей Бучи

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