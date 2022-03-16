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"Женщины ревут, у меня трясутся руки": мужчина рассказал, как убегал с блокированной оккупантами Бучи

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"Женщины ревут, у меня трясутся руки": мужчина рассказал, как убегал с блокированной оккупантами Бучи

Буча

Жителю Бучи с его семью пассажирками и домашними животными пришлось проехать блокпосты российских военных, прежде чем они добрались до Киева.

Буча – один из самых опасных населенных пунктов Киевской области. Город страдает от обстрелов оккупантов, его жители оказались в холоде, без воды, еды и связи. Некоторые на свой страх и риск пытаются самостоятельно выбраться из родных домов туда, где будут иметь больше шансов выжить.

Один из жителей Бучи Кирилл рассказал в соцсети, как ему удалось покинуть родной город и добраться до Киева.

По словам мужчины, он решился на побег, когда уже все ресурсы иссякли, а его жилой компленкс захватили оккупанты.

"Жить в современном доме без света плохо, но терпимо. Без газа холодно, но терпимо. Без воды плохо. Я запасы сделал сока и сладкой воды – ее пил и ей же, простите, смывал. К обстрелам арты привыкаешь быстро – и бегать в подвал я отказался. Прилетит, так прилетит. Как и оставшиеся немногочисленные соседи. Опаснее ночью курить у окна – с этим пришлось завязать. Ну а потом села батарея в машине, потом в телефонах, и сидеть уже не имело смысла. Потом наш комплекс захватили и уйти было невозможно", — рассказывает Кирилл.

И все же мужчине удалось вырваться из города, с собой ему удалось вывезти еще 7 женщин, три кошки и две собаки.

"Это ... сюрр. Сгоревшая военная техника вообще не впечатляет – ее на соседней улице наши дронами разгромили без счета. Но… по пути в городе и дальше масса разбитых, расстрелянных гражданских машин. Белые тряпки, надписи "Дети" - не спасли многих. Убитые явно гражданские вдоль дороги. Хоронить некому. У последних, уезжающих уже с оккупированной территории было, наверное, больше шансов, чем у тех, кто рванул во время перестрелок в самых непредсказуемых местах. Город безлюден и мрачен. Сгоревшие дома", — рассказывает мужчина.

Кирилл говорит, что Буча, которая до наступления российских военных, походила на небольшой польский городок, сейчас превратилась в руины. Мужчина с пассажирками долго не могли выехать за пределы населенного пункта из-за обрушенных на дорогу деревьев, столбов и сгоревшего транспорта.

"Петляли долго, пока пробрались к выезду. Блокпосты "орков" – документы не интересны, ищут телефоны и технику, чтобы смотреть переписку. Я свои скинул раньше, понятно. И сегодня восстанавливал карточку и номер уже в Киеве. Хотя, с тремя котами и двумя собаками мою машину досматривали быстро и без энтузиазма. Запах тот еще. Ну, руки на виду, окна открыты – нормально", — рассказывает мужчина.

Кирилл отмечает, что в Буче есть участки, куда гражданские машины вообще не пускают.

"Ехали долго, медленно с аварийками. Не потому что перегружены легковушки людьми до предела (попробуй решить, кого из соседей бросить? Или котов?) – просто скорость выше 40 может закончиться стрельбой. И вот первый блок пост с украинским флагом. Женщины ревут, у меня трясутся руки, но предупреждаю: не болтайте, могут быть провокаторы в нашей форме. Но наши оказались", — вспоминает Кирилл.

На подконтрольных украинским военным территориям царят совсем другие настроения, уверяет мужчина.

"Другие лица, другое общение, другое все. Шмонать нашим не интересно – проверяли только документы. Хотя быстро ехать дальше какое-то время не советовали. Зато былые тряпки и надписи «Дети» с машин сказали можно смело убирать. Дорога под контролем. А потом Киев" и заправка. Дальше были еще не самые простые километры, но пассажиры просто ожили. Бог и ВСУ хранили нас, доехали все живы, долго обнимались на заправке. Поодиночке бы не выбрались, не хватило бы физических и моральных сил. У меня точно…", - подытожил Кирилл.

Отметим, что самостоятельная эвакуация из блокированных оккупантами населенных пунктов, где нет официального гуманитарного коридора, может оказаться смертельно опасной.

Напомним, из-за смены и продления комендантского часа сегодня, 16 марта, не будет проводиться эвакуацию из населенных пунктов Киевской области.

Село Белогородка, что под Киевом, принимает эвакуированных жителей Бучи

Село Белогородка, что под Киевом, принимает эвакуированных жителей Бучи

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