Тарас Шевченко часто влюблялся / © УНИАН

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Тарас Шевченко так и не женился, хотя несколько раз был очень близок к этому. Биографы рассказывают о ряде историй любви. Иногда это были даже любовные треугольники.

Если верить дневникам и стихам Шевченко, то при жизни он влюблялся девять раз. Он говорил, что женщине необходимы страсть и страсть — «Чтобы под ней земля горела на три сажени».

Тарас Шевченко, 1959 год / © Википедия

Первая любовь

Первой любовью Тараса Шевченко считают Оксану Коваленко, упомянутую в стихотворении «Мені тринадцатий минало». Девушка была на три года младше и жила по соседству. Однако их чувства не имели продолжения: юного Тараса забрали сопровождать господина Энгельгардта в Вильнюс, где он и остался учиться. Прошло 14 лет, прежде чем Шевченко после учебы в Петербурге и Академии художеств вернулся в родную Кирилловку. За это время Оксана вышла замуж за крестьянина Карпа Сороку из соседнего села. У супругов родилось семеро детей, но до взрослого возраста дожили только четверо, считает ученый Алексей Дедуш.

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В 1841 году Шевченко посвятил Оксане поэму «Мар’яна — чарівниця», где писал:

«Чи правда, Оксано? Чужа чорнобрива!

І ти не згадаєш того сироту,

Що в сірій свитині, бувало, щасливий

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Як побачиі диво — твою красоту…»

Шевченко учил польский язык ради женщины

В Вильнюсе, куда 16-летний Шевченко уехал с помещиком Павлом Энгельгардтом, он познакомился с портнихой-полькой Ядвигой Гусиковской. Ради нее Шевченко учил польский язык. Она требовала, чтобы Шевченко присоединился к студенческому движению сопротивления, а Шевченко в то время интересовала только любовь к Ядвиге. В конце концов, полька вернулась домой, а Шевченко отправился в Петербург вместе с Энгельгардтом.

В своем дневнике он сделает запись: «Я кохав її і був щасливий, коли вона приходила. Але водночас саме через неї я відчув різницю між, хоч і бідною, але вільною людиною та рабом. І досі боляче це згадувати … Ми часто гуляли по місту. Вона ділилася зі мною своїми думками, мріями. І одного разу за те, що я затримавсяна такій прогулянці, за наказом пана мене відшмагали батогом. Боліло не так тіло, як душа …»

Амалия Клоберг — юная натурщица

Следующей любовью Шевченко становится 15-летняя немка-натурщица Амалия Клоберг. Поэт познакомился с ней во время учебы у художника Ивана Сошенко, влюбленного в девушку.

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Писатель отбил ее у своего друга Сошенко: «Тарас сломал все мои планы. Долго я скрывал недовольство их близкими отношениями, наконец не выдержал».

Впоследствии поэт очень извинялся за сломанное счастье приятеля. Образ Амалии шевченковеды находят во многих картинах Тараса. Например, в 1839 году мужчина написал ее портрет в постели с распущенными волосами и подписал его «Чевченко» — так девушка произносила фамилию поэта.

Роман Амалии и Шевченко закончился по неизвестным причинам.

Тарас Шевченко «Женщина в постели». Вероятно, на акварели изображена Амалия Клоберг

Княжна Варвара Репнина

Дальше была княжна Варвара Репнина, однако это она была влюблена в Шевченко, а он, хоть и относился к женщине с уважением, но взаимностью не отвечал.

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Общение между поэтом и княжной скорее напоминало искреннюю дружбу и уважение, а не страсть, которой так хотелось Варваре. Кстати, женщина ревновала Шевченко к Анне Закревской, как оказалось, небезосновательно, но об этом немного позже.

С княжной Варварой Шевченко познакомился в Украине. Мужчина работал художником у ее отца генерала Николая Репнина-Волконского.

Известно, что они поддерживали связь всю жизнь, переписывались, княжна способствовала освобождению поэта, много лет спустя увиделись снова, но уже не было каких-то особых сердечных чувств.

Интересный эпизод — однажды Шевченко обидел сосед Репниных — сказал, что таких, как он, у него три тысячи. То есть рабов. Довести Шевченко до слез было очень легко, так что он, рассказав историю Варваре, расплакался. Женщина подбежала к нему, обняла, прижала его голову к своей груди.

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«Целовала его руки, — писала она, — Целовала бы и ноги».

В письмах к своему духовному наставнику — швейцарскому священнику — Варвара переходит все пределы приличия того времени. Пишет, что если бы Тарас ее полюбил, она ответила бы ему страстью! Но Шевченко Репниной взаимностью не ответил.

Варвара Репнина всю жизнь поддерживала отношения с Шевченко / © Википедия

Запретная любовь

На одном из баллов в селе Мойсовцы Шевченко познакомился с супругой помещика Платона Закревского, Анной Закревской. Между молодой женой хозяина и молодым поэтом вспыхивает страсть, но когда Тарасу из-за дела пришлось покинуть усадьбу, связь между ними оборвалась. Именно после знакомства с Анной у поэта появляется желание, которое будет сопровождать его всю жизнь — жениться, иметь свой дом и детей, но не сложилось. Позже Закревской будет посвящено не одно стихотворение.

«Тяжко, тяжко в світі жить…І нікого не любить», — писал поэт.

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Анна Закревская. Портрет Тараса Шевченко, 1843 год / © Википедия

Феодосия Кошиц

Следующей любовью писателя была дочь священника Григория Кошица — Феодосия. Шевченко влюбился в девушку, хотел свататься. Однако ее родители отказали мужчине. От переживаний девушка сошла с ума и остальную жизнь провела в киевской психушке.

Феодосия Кошиц

Любовь к жене коменданта

Находясь в 10-летней ссылке, Шевченко испытывал чувство к жене коменданта Новопетровской крепости Анне Усковой. Они часто прогуливались вместе, Шевченко создал шесть портретов Усковой, но об их общении начали распространяться слухи, дошедшие до мужа Анны. Потому женщина мгновенно оборвала свои приятельские отношения с поэтом.

После помилования 44-летний Шевченко был подавлен ссылкой и солдатщиной, однако мечтал о жене. В Нижнем Новгороде он встретил свою следующую любовь — молодую актрису Екатерину Пиунову, которая показалась ему идеалом женской красоты. Поэт помог ей устроиться в Харьковский театр, после чего актриса сбежала от него в Казань с 25-летним актером, за которого впоследствии вышла замуж.

Девушка пожалела о своем поступке, но было слишком поздно.

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В мемуарах писала:"Ну що я розуміла? Адже мені ще 16 років не було. Здавалося, що у Тараса Григоровича жениховського нічого не було. Чоботи дігтярні, кожух, смушкова шапка найдешевша».

Екатерина Пиунова

А в последний раз, съездив в 1959 году в Украину, Шевченко в имении своего троюродного брата Варфоломея заметил наемницу Харитю, о которой, вернувшись в Петербург, начал активно спрашивать в письмах, строить новые семейные планы и ждать ответа на возможное сватовство. Харитя отказала, считая Тараса Григорьевича слишком старым для себя. И Шевченко стремительно переключился на Ликеру Полусмак.

Последняя женщина в жизни Шевченко, разбившая ему сердце

Имя Ликеры Полусмак известно историкам и знатокам литературы. Вспоминают ее как последнюю любовь Тараса Шевченко. Именно ей он посвящал стихи, дарил подарки. С ней он хотел провести оставшуюся жизнь в Украине.

Их отношения стали одними из самых трагических в его жизни. Ликера, бывшая крепостная женщина, стала частью жизни знаменитости, когда тот был уже зрелым мужчиной, пережившим много страданий и разочарований. Поэт планировал жениться на ней и прожить вместе до конца жизни, но судьба решила иначе. Девушка была значительно моложе своего избранника, а ее репутация была далеко не идеальной.

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Ликера Полусмак. Фото: mynizhyn.com

Современники описывали Ликеру как «молодую, свежую девушку, немного грубую и не очень красивую, но своеобразно привлекательную. С прекрасными русыми волосами и карими глазами. Особенно выделяла ее осанка — надменная и уверенная».

Ей было 19 лет, а ему — 46. В глазах Ликеры жених имел вид старого и скупого мужчины. Она не понимала пристрастия Шевченко к народным традициям и культуре. Ей хотелось стать барыней.

Со временем, когда Ликера начала изменять ему, поэт не выдержал и разорвал помолвку.

После смерти Шевченко Ликера Полусмак должна зарабатывала в Петербурге себе на пропитание швеей, впоследствии переехала в Царское Село, где вышла замуж за парикмахера Яковлева. Родила и воспитывала детей. Поговаривают, мужчина пьянствовал, так что она должна была домашнее хозяйство содержать самостоятельно. А когда дети встали на ноги, начала готовиться к поездке — в Канев. Все откладывала поездку, а в 1904 году после смерти мужа решилась. Позже женщина перебралась сюда навсегда. А в 1917 году ее не стало, умерла она в нищете.

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Вот что пишет в книге «Святиня» заместитель директора музея Т.Г. Шевченко в Каневе Зина Тарахан-Береза: «Единственное, что осталось от нее на память людям, — …рушник, почти четырехметровый, из домотканого полотна… с вышитой посередине буквой ее имени. Над ней — круглый венок, а сбоку — петухи. …По преданию известно, что Тарас Шевченко хотел иметь на свадьбе именно рушник с петухами».

Шевченко хотел построить с ней семью, но пренебрежительное отношение женщины разрушило мечты Кобзаря.

«Мені ж, мій боже, на землі

Подай любов, сердечний рай!

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І більш нічого не давай»

Т. Шевченко

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