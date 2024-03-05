"Женщины – тоже люди!": военная рассказала о проявлении сексизма со стороны проводника "Укрзализныци"

Пока еще идет мой послеоперационный отпуск, я курсирую между Хмельницким и Червоноградом, решая разные вопросы. И я была бы не я, если бы не попала в какой-нибудь шкандаль.

Об этом написала военнослужащая Ирина Бобик.

Она обратилась к "Укрзализныце" с просьбой, чтобы компания повела инструктаж среди ваших проводников о недопустимости проявлений сексизма на рабочем месте.

"Сегодня во Львове, при посадке пассажиров в поезд ''Львов-Запорожье" 128 ЛБ НШ господин проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужа не было, и группа пассажирок ждал перрона)", — заметила Бобик.

Бобик пыталась разрешить ситуацию мирно, напомнив проводнику, что сейчас 21 век, в котором женщины – тоже люди. Однако Ковбасюк не реагировал. Решающим для мужчины стал аргумент о том, что женщина действующая военнослужащая, в конце концов он пропустил пассажирок в вагон.

"Я, конечно, понимаю, что ситуация не конец света. Но я за то воюю, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и давним предрассудкам?", — подчеркнула она.

Напомним, в поезде "Укрзализныци" пассажир придирался с поцелуями к женщине, а проводник отказался пересадить ее в купе к девушкам.

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