Женщины, учителя и студенты: в Верховной Раде готовят жесткие изменения о мобилизации

В Украине готовятся к переменам в мобилизации. Новый законопроект предполагает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку. Однако стать на военный учет должны будут полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной Пенитенциарной службы. Окончательной редакции проекта закона, касающегося мобилизации, еще нет.

Рабочая группа из нардепов, представителей Минобороны и Генштаба все еще согласовывает его положения. О критической важности наращивания мобилизационного резерва в один голос говорят и военные, и политики.

Президент Владимир Зеленский говорит о необходимости "срочных изменений" в процессе мобилизации. "Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И этот вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован", – заявил он.

ТСН.ua собрал все, что известно о нововведениях.

Наработку нового законопроекта обнародовала народная депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook. Законопроект содержит условия, при которых признаются лица, имеющие право на отсрочку.

В черновом варианте документа право на отсрочку и освобождение от службы имеют:

все лица с инвалидностью

те, кто имеет трое и больше детей

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на увольнение (т.е если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку)

если у семьи есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью

если у семьи есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью/жена или муж/родители жены или мужа 1-2 группы (лицо с инвалидностью само выбирает, кому отсрочка)

опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным

беременные женщины и женщины в декрете

только действующие нардепы, избрание депутатом – основание для увольнения

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины

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Кто не подлежит и подлежит мобилизации

Согласно новому законопроекту, находившиеся в плену лица имеют право на освобождение от военной службы. Увольнение может также касаться генералов по решению военного руководства, а также лиц, прослуживших во время действия военного положения 36 месяцев. В частности, те, кто заключили краткосрочный контракт во время мобилизации (граждане 18-25 лет), также могут иметь основание для освобождения от дальнейшей службы в армии.

В то же время военнослужащие, мобилизованные и уволенные, и срочники, не подлежат мобилизации в течение 6 месяцев после увольнения. Лица с инвалидностью и те, кто был освобожден из плена, могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Будут ли женщины проходить общую подготовку

Накануне Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации в Украине. Она предлагает мобилизовать и женщин.

По словам депутата, Генштаб ВСУ против военного учета женщин из-за "негатива".

"А грести всех подряд мужчин, больных, почти пожилого возраста в ТЦК СП — позитив? А убивать штурмом посадок для галочки — позитив? А отказываться от любых вариантов демобилизации и ротаций — позитив?" – написала Безуглая.

По ее словам, в случае введения военного учета женщин и мобилизации их на небоевые должности можно будет открыть границы и для украинок, и для украинцев.

Мобилизация студентов

В Украине мобилизация коснется только тех студентов мужского пола, которым исполнилось 30 лет и получают второе высшее образование. На текущий момент студенты, обучающиеся на дневной форме в средних специальных, средних технических и высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку, а также получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, независимо от своего возраста.

Студенту вручили повестку: что делать

Юристы советуют прийти в ТЦК за повесткой. Однако с собой нужно взять следующие документы:

паспорт с идентификационным кодом;

военно-учетный документ (приписное/временное удостоверение/военный билет);

справку, доказывающую обучение в вузе на дневной форме (обычно нужна форма-20, которая заказывается в учебном заведении);

повестку.

Усиление мобилизации коснется педагогов

В состав ВСУ планируется призвать сотрудников сферы образования. Однако не всех, а только работающих на неполную ставку.

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В то же время, руководитель комитета Совета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак убежден, что забирать на войну учителей, врачей и других важных специалистов не совсем правильно.

Принудительная мобилизация: уклонистам будут ограничивать права

В новом законопроекте о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы говорится, что уклоняющихся от мобилизации государство будет ограничивать в правах.

"В проекте по рекрутингу, мобилизации и прохождению службы два способа попасть в армию. Рекрутинг – только добровольно, мобилизация – принудительно. Концепт в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист – ограничение прав", – объяснила нардеп Безуглая.

О каких именно ограничениях прав идет речь – народная депутат не указывает. Впрочем, по ее словам, подход принуждения должен быть для военнообязанных, отказывающихся идти в военкомат.

К рейдам ТЦК присоединилась СБУ, повестки будут выписывать сельские старосты

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что сельские старосты могут лично подписывать повестки для военнообязанных.

"Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки согласно постановлению Кабинета министров по номеру 352", — сказал он.

Меньше исключений, больше ограничений

Между тем, сотрудники СБУ приобщились к проверкам документов в Киеве.

"В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", — отмечают в пресс-службе СБУ.

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В частности, в начале декабря документы военнообязанных начали проверять работники ТЦК во время рейдов в спортазалах Киева, Ужгорода и Львова.

На военный учет также могут взять иностранцев, которые до получения украинского гражданства служили в вооруженных силах других стран, а также лица, приговоренные к тюремному заключению за совершение уголовных преступлений.

Новые наказания

Кроме того, запланированы "мобилизационные" изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений, в частности, увеличение срока ареста для нарушителей, штрафов, а также введение возможности заочно привлекать их к ответственности.

Планируется, что ТЦК получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставку их в военкоматы, объявление в розыск.

Для этого они уже не будут нуждаться в участии полицейских.

В некоторых регионах эти "новации" уже введены как своеобразные "пилотные проекты" де-факто. Представители ТЦК проверяют документы, вручают повестки и даже забирают военнообязанных прямо на улице.

Граждане должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудника ТЦК или уполномоченного чиновника городских властей.

Среди возможных новаций – введение "Сертификата защитника", фактически аналога военного билета, в мобильном приложении "Дія". Обновлять актуальные данные о себе в этом приложении военнообязанный будет вынужден каждые 60 дней.

Как могут наказать мужчин за игнорирование повестки

Адвокат Татьяна Даниленко заявила, что игнорирование повестки, врученной с соблюдением требований закона, считается нарушением правил мобилизации. Об этом она сообщила в комментарии NV.

Даниленко рассказала, что военнообязанного, который не пришел в ТЦК и СП в указанное в повестке время, могут ожидать санкции:

административная ответственность согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн (3 400 — 5 100 грн для должностных лиц), если речь идет о повестке для уточнения данных или прохождении ВЛК

уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава согласно статье 335 УКУ — ограничение свободы сроком до трех лет

уголовная ответственность за уклонение от призыва лиц из числа резервистов в особый период согласно статье 336 УКУ — лишение свободы сроком от трех до пяти лет, если речь идет о "боевой" повестке.

Когда могут задержать военнообязанного

Нацполиция имеет право осуществлять административное задержание военнообязанных, нарушивших законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦК и СП, согласно статьям 259 и 262 КУоАП, часть третья статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" .

Согласно статьям 210 и 210-1 КУоАП ТЦК и СП формирует документы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации и отправляет в полицию требование задержать военнообязанного, получившего повестку, однако не явился в военкомат. В результате полиция может задержать из-за наличия материалов, подтверждающих совершение админправонарушений. Адвокат в случае отсутствия соответствующего требования и соответствующих документов советует отказываться пройти к автомобилю или проехать с указанными лицами.

Демобилизация. Будет ли она?

Один из самых дискуссионных вопросов – это демобилизация военных, воюющих уже почти два года. Этот вопрос поднимался еще год назад, но выход из ситуации власть так и не нашла. Пока дискуссии продолжаются. Есть предложения от депутатов установить ограничения в 24 или 36 месяцев службы.