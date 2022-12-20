Женщины в Украине могут получить прибавку к пенсии: кто и сколько

В Украине некоторые женщины могут получить две прибавки к пенсии. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Речь идет о женщинах-героинях, чьи мужчины защищали Родину и погибли на фронте. Они получат сразу две надбавки к пенсии – свою и погибшего.

Законопроект №8132 уже прошел в Верховной Раде первое чтение. Вскоре, вероятно, депутаты проголосуют за него во втором чтении.

Звание матери-героини в Украине получают женщины, которые воспитали до 8-летнего возраста как минимум пятерых детей. При этом дети не обязательно должны быть родными. Считаются также и усыновленные дети.

Такие женщины уже получают прибавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. Однако после принятия нового закоопроекта они смогут получать еще и надбавку за своего погибшего на фронте мужчину (за его особые заслуги перед Украиной).

Напомним, что размер надбавки за особые заслуги перед Украиной составляет 20-40% прожиточного минимума. Поскольку прожиточный минимум с 1 декабря 2022 года вырос, теперь надбавка составляет от 418 до 837 гривен. Эту сумму платят вместе с пенсией каждый месяц.

Также женщины, имеющие звание матери-героини, могут досрочно выйти на пенсию (в 50 лет). Однако они должны иметь хотя бы 15 лет страхового стажа для этого.