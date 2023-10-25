Женские купе появятся еще в четырех поездах: список и стоимость

"Укрзализныця" добавляет женские купе еще в четыре пассажирских поезда.

"Укрзализныця" масштабирует свой пилотный проект и добавляет женские купе еще в четыре пассажирских поезда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 15 ноября женские купе станут доступны еще в 4 поездах:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса — Рахов.

Купить билеты на женские купе можно будет в приложении "Укрзализныци" с 27 октября. Глубина продаж 20 суток.

Места будут соответственно маркироваться в приложении, а посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

"В среднем такие купе заполняются на 93%. За 4 месяца мы реализовали уже 25 тыс. билетов. Поэтому, как и обещали, увеличиваем количество поездов, где будет доступна эта услуга. Выбирали "длинные" рейсы, где путешествует много женщин с детьми, а также подключили к проекту новые направления: Одессу, Запорожье, Ивано-Франковск, Рахов", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, с лета 2023 года женские купе функционируют в четырех пассажирских поездах: №81/82 Киев – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец, №75/76 Киев – Кривой Рог, №15/16 Харьков – Ясиня.

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