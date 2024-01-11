Жену подозреваемого в коррупции бизнесмена Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

В университете сообщили, что уже подписан приказ об увольнении Светланы Гринкевич с должности профессора кафедры маркетинга и логистики.

Профессора национального университета "Львовская политехинка" Светлану Гринкевич, которая является женой одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, подозреваемого в попытке дать взятку следователю ГБР, Игоря Гринкевича, уволили из учебного заведения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Гринкевич написала заявление об увольнении, и в университете сообщили, что уже подписан приказ о ее увольнении с должности профессора кафедры маркетинга и логистики.

Отметим, что студенты планировали акцию протеста на 12 января с требованием уволить с должности Светлану Гринкевич.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о расторжении договоров с компаниями Игоря Гринкевича после того, как стало известно о его задержании за попытку дать взятку сотруднику Государственного бюро расследований.

Пока у Минобороны остался один контракт с компаниями Гринкевича, его тщательно проверят.

В пятницу, 29 декабря, сотрудники Государственного бюро расследований задержали львовского бизнесмена, пытавшегося подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о расторжении договоров с компаниями Игоря Гринкевича, после того, как стало известно о его задержании за попытку дать взятку сотруднику Государственного бюро расследований.

Пока что у Минобороны остался один контракт с компаниями Гринкевича, его тщательно проверят.

В пятницу, 29 декабря, сотрудники Государственного бюро расследований задержали львовского бизнесмена, который пытался подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.

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