Жену военного сбил автомобиль: несмотря на травмы ее не признали потерпевшей

Пострадавшая женщина

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В селе Данич Ровенской области 4 апреля 28-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде, сбил выехавший на встречную полосу автомобиль Ford Transit. За рулем был 22-летний водитель из Житомирской области.

Об этом сообщило издание «Телеграф».

4 апреля на Ровенщине водитель Ford Transit из агрофирмы «Фаворит-Агро» столкнулся с велосипедисткой Анастасией Кравчук. Несмотря на перелом, черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга, следователи отказали Анастасии в статусе потерпевшей.

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«Автомобиль принадлежит агрофирме „Фаворит-Агро“. Первыми на месте аварии появились не медики, а так называемые „представители“ агрофирмы. Они смеялись и шутили с полицией — это видела моя сестра, которая и сделала фото после того, как меня, окровавленную и без сознания, забрала скорая», — отметила женщина.

Женщина не может поднять даже пятимесячную дочь, которую воспитывает сама, пока ее муж служит в ВСУ. Из-за ДТП мужчина был вынужден вернуться домой, чтобы ухаживать за женой.

Пострадавшая женщина

Однако следователь Ольга Юхнич отказала в признании Анастасии потерпевшей. Адвокат Константин Глоба возмущен: «а фото тормозного пути по встречной, сколько, метров 20? Вывод о легких телесных? Это издевательство?». Адвокат уже обратился к нардепу Софии Федине с просьбой взять дело на контроль.

По официальной информации, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение ПДД. Речь идет о легких телесных повреждениях, а также отмечается, что водитель авто на момент аварии был трезв.

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Как сообщила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая в комментарии, потерпевшую могут официально признать таковой только в случае, если медики установят повреждения средней тяжести.

«Она сначала предоставила документы, где лечилась в первом заведении, а потом продолжила лечение в другом и не проинформировала следователя. Ни она, ни адвокат. После завершения лечения она не предоставила документов, — говорит пресс-секретарь, — После сообщения на странице в Фейсбуке, следователь направила в суд ходатайство об изъятии этих документов из медучреждения. Будет назначаться, когда мы изымем эти документы, дополнительная судебно-медицинская экспертиза», — отметили в полиции.

Кроме того, может быть проведена и инженерно-транспортная экспертиза, чтобы выяснить все технические обстоятельства ДТП.

Напомним, на Волыни водитель под хмельком буксировал авто нетрезвой жены.

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