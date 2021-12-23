Жену вывел из автобуса и расстрелял, а ребенка душили вместе: в Хмельницкой области осудили мужчину и его любовницу

Жену вывел из автобуса и расстрелял, а ребенка душили вместе: в Хмельницкой области осудили мужчину и его любовницу

Любовников наказали: мужчину к пожизненному лишению свободы, женщину до 10 лет тюрьмы.

В Хмельницком осудили 42-летнего мужчину, который в 2015 году сначала расстрелял свою жену, а через 2 недели вместе со своей любовницей задушили ее 10-летнюю дочь.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Жену расстрелял в лесу

Известно, что мужчина познакомился со своей жертвой в 2015 году. Он некоторое время жил с женщиной в гражданском браке, однако у них часто возникали конфликты. Известно, что пара по дороге в Киев поссорилась. Тогда мужчина вывел женщину из автобуса, завел в лесополосу и застелил. Тело и оружие он оставил в лесу.

Забрал 10-летнюю дочь женщины и вместе с любовницей убили ее

Через две недели после расправы мужчина приехал за 10-летней дочерью убитой, которая в то время была у бабушки. Он вел ребенка с собой. А через месяц на территории Красиловского района Хмельницкой области нашли остатки 10-летней девочки. Следствие установило, что мужчина вместе со своей любовницей задушили ребенка.

Суд признал любовников виновными в расправах

Правоохранители задержали любовников. Женщину в 2020 году приговорили к 10 годам лишения свободы, а мужчину 22 декабря 2021 Хмельницкий горрайонный суд признал виновным по ч. 1 ст. 115, о.п. 2, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

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