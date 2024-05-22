Жены военных получат новые льготы по новому мобилизационному закону: что известно

После вступления в силу закона об усилении мобилизации льготы стали распространяться на жен мобилизованных военных.
В Украине принят новый закон о мобилизации, предоставляющий несколько льгот для жен мобилизованных военнослужащих. В частности, они получат преимущества по обязательствам перед банками.
Об этом говорится в п. 15 статьи 14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Новый закон о мобилизации предусматривает отмену начисления штрафных санкций и пени за невыполнение обязательств, включая обязательства перед банками и физическими лицами, для жен мобилизованных военнослужащих. Также не будут начисляться проценты за использование кредитов, за исключением кредитных сделок на покупку недвижимости или транспортных средств.
Теперь, после вступления закона в силу об усилении мобилизации №10449, такие льготы распространятся на членов семей военнослужащих.
"Их женам (супругам) — штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесен или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля", — говорится в новом законодательстве.
Напомним, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. То, что обновить данные должны абсолютно все мужчины призывного возраста, разумеется, впрочем, есть пункты в новом законе и в отношении женщин. Им тоже нужно встать на учет или обновить данные. Кого это касается и возможна ли сейчас мобилизация женщин — читайте в эксклюзиве TSN.ua.
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