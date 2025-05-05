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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

"Жерло вулкана" и экстремальные краш-тесты: телеведущий Дмитрий Комаров впервые показал работу мартеновского цеха

На телеканале 1+1 вышел новый выпуск проекта «Мир наизнанку. Украина». Это вторая часть репортажа из сердца металлургического гиганта Запорожсталь компании Метинвест: в ней покажут, как работает мартеновский цех, и как проверяют на прочность укрытия для ВСУ.

"Жерло вулкана" и экстремальные краш-тесты: телеведущий Дмитрий Комаров впервые показал работу мартеновского цеха

© пресс-служба канала "1+1"

На этот раз ведущий Дмитрий Комаров побывал в самом горячем месте завода, сравнимом с жерлом вулкана. Температура внутри печи достигает более полутора тысяч градусов! И именно здесь рождается сталь, которая сегодня спасает жизнь на фронте.

Также Комарову удалось побывать на закрытом военном полигоне, где проводятся экстремальные краш-тесты укрытий из стали — такие подземные модули, которые способны оградить военных даже от прямых попажений снарядов, называют «тайники», как и сто лет назад. В них размещают блиндажи, командные пункты и даже госпитали. Но может ли укрытие из стали выдержать удар фугасной авиационной бомбы?

Дата публикации
Количество просмотров
59
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