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- Украина
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"Жерло вулкана" и экстремальные краш-тесты: телеведущий Дмитрий Комаров впервые показал работу мартеновского цеха
На телеканале 1+1 вышел новый выпуск проекта «Мир наизнанку. Украина». Это вторая часть репортажа из сердца металлургического гиганта Запорожсталь компании Метинвест: в ней покажут, как работает мартеновский цех, и как проверяют на прочность укрытия для ВСУ.
На этот раз ведущий Дмитрий Комаров побывал в самом горячем месте завода, сравнимом с жерлом вулкана. Температура внутри печи достигает более полутора тысяч градусов! И именно здесь рождается сталь, которая сегодня спасает жизнь на фронте.
Также Комарову удалось побывать на закрытом военном полигоне, где проводятся экстремальные краш-тесты укрытий из стали — такие подземные модули, которые способны оградить военных даже от прямых попажений снарядов, называют «тайники», как и сто лет назад. В них размещают блиндажи, командные пункты и даже госпитали. Но может ли укрытие из стали выдержать удар фугасной авиационной бомбы?