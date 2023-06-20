Жертв катастрофы на Каховской ГЭС стало больше — МВД Украины

В конце 15-го дня ликвидации катастрофы после подрыва россиянами Каховской ГЭС остаются подтопленными 595 домов Херсонской области. Из-за действий врага возросло количество жертв: как погибших, так и раненых. В настоящее время 21 житель Херсонской области погиб, в том числе 5 — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненых, из них 16 — украинские ликвидаторы и спасатели.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По сообщению министерства, эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильная и контролируемая. Вспышек инфекционных заболеваний нет.

15-й день ликвидации крушения на Каховской ГЭС. Фото: Министерство внутренних дел Украины

"В очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты", — подчеркнул министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также он сообщил, что службы систематически отбирают пробы воды как технической, так и питьевой на затопленных территориях. Это нужно для того, чтобы понимать, можно ли ее безопасно подавать людям. А пока продолжаем привозить питьевую и техническую воду местным жителям.

15-й день ликвидации крушения на Каховской ГЭС. Фото: Министерство внутренних дел Украины

Известно, что оккупанты в Херсоне обстреляли спасателей: один погибший, шестеро — в тяжелом состоянии. На месте трагедии погиб один работник ГСЧС, еще шесть человек — в тяжелом состоянии.

Напомним, в Херсонской области собирают мусор и ил там, где взошла вода. Технику и людей уже отвезли, но работы начнутся только после обследования территории.

Также уже известно, что подрыв Каховской ГЭС повлияет на свет в домах и изменит рацион украинцев.

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