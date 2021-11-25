Летел на красный сигнал светофора: очевидица рассказала о моменте ДТП в Харькове, в котором грузовик раздавил такси

Летел на красный сигнал светофора: очевидица рассказала о моменте ДТП в Харькове, в котором грузовик раздавил такси

Женщина убеждает, что видела, как водитель грузовика ехал на "красный" сигнал светофора.

Очевидица ДТП в Харькове, в которой грузовик раздавил такси, рассказала о моменте аварии. По ее словам, жертв могло быть больше, ведь под грузовик чуть не врезался в автобус.

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Видео разговора с женщиной опубликовал телеграмм-канал "Труха. Харьков".

По словам женщины, она ехала рейсовым автобусом, когда увидела, как возле них на скорости едет грузовик.

"Пассажир автобуса успел закричать водителю: "Стой". Тогда этот грузовик пронесся мимо нашего автобуса. После этого эта фура зацепила автомобиль Lanos, опрокинулась и упала на такси. Это очень страшно, потому что если бы этот мужчина не закричал водителю, то в аварию мог попасть и автобус", — говорит женщина.

Женщина убеждает, что видела, как водитель грузовика ехал на "красный" сигнал светофора.

Напомним, в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик со щебнем перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека.

В полиции сообщили, что в ДТП есть погибшие, их точное количество устанавливается.

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