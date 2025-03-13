Жертва домашнего насилия отомстила обидчику: сдала его с незаконным "урожаем"

В настоящее время продолжается следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и местонахождение подозреваемого.

В Новокодакском районе Днепра женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия, однако ее сожитель скрылся до приезда правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции региона.

Женщина пожаловалась на побои и выразила желание подать заявление. Она также сообщила правоохранителям, что ее сожитель выращивал и хранил наркотики на чердаке.

Поднявшись в тайник, полицейские обнаружили большое количество высушенных растений наркотического происхождения. Для дальнейшего расследования на место вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую найденные вещества.

Напомним, во Львовской области 47-летний мужчина напал на восьмиклассника прямо на школьном дворе. Парень получил сотрясение головного мозга и ушибы.

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