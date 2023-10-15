Жертвой мины в Харьковской области стал 14-летний мальчик

Раненому подростку оказывают помощь в больнице.
В воскресенье, 15 октября, в Харьковской области в результате взрыва мины пострадал 14-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
“В селе Каменка Изюмского района на взрывоопасном предмете подорвался 14-летний мальчик. Госпитализирован с ранением, получает необходимую помощь врачей”, — говорится в сообщении.
Синегубов призвал жителей Харьковщины быть осторожными и помнить о высокой минной опасности.
"В случае обнаружения предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае нельзя его касаться. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию", — посоветовал глава ОГА.
В этот же день в двух областях Украины случились такие же несчастные случаи.
В Николаевской области из-за подрыва на мине погиб 14-летний парень. Его 12-летний товарищ ранен.
В Черниговской области на мине взорвались двое мужчин. Один из них погиб, второй – травмирован.
Напомним, ранее, 11 октября, в Харьковской области взорвались двое парней – они скончались на месте.
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