Жертву ДТП с кортежем Ярославского переехали дважды - СМИ

Отмечается, что и первая, и вторая машина были из кортежа.

Жертву ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского переехали дважды.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина были из кортежа.

Другой источник отмечает, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами — "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" — до и после ДТП.

Кроме того, источник УП утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. В то же время находился ли он за рулем — покажут экспертизы, назначенные правоохранителями.

Следует отметить, что мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Напомним, полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского.

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