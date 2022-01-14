Жертвы домашнего насилия в Украине перестали молчать: количество обращений выросло на 56%

За 2021 год было зарегистрировано 326 тысяч случаев домашнего насилия.

За прошлый год в Украине количество обращений к правоохранителям по поводу домашнего насилия увеличилось более чем в два раза — на 56%, если сравнивать с 2020 годом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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В ведомстве отметили, что пострадавшие стали меньше умалчивать о фактах домашнего насилия.

В 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан; составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретных распоряжений по обидчикам. Учет насильников также расширился на 11%.

Если говорить о количестве обращений, за 2021 год было зарегистрировано 326 тысяч случаев домашнего насилия, в 2020 году – 209 тысяч.

В полиции говорят, что наблюдается тенденция к разоблачению семейного насилия – граждане перестали умалчивать эту проблему.

В разных уголках мира тысячи людей вышли на акции в Международный день борьбы с насилием над женщинами

Напомним, священника УГКЦ из Львова уже дважды в год привлекают к ответственности за домашнее насилие. Мужчина агрессивно себя вел с женой, матерился и угрожал расправой.

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