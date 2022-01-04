Жертвы новогодних гуляний в Одесской области: смерть 19-летнего парня и травмированные салютами дети

Правоохранители обработали сотни вызовов.
В Одесской области несколько человек травмировались при запуске салютов. Среди пострадавших – двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
"Из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями во время их запуска травмировались четверо жителей Одессы, Измаила и Белгорода-Днестровского. Среди них двое мужчин и двое детей 9-ти и 11-ти лет. Во всех них преимущественно травмированы руки", – рассказали правоохранители.
Кроме того, также в период новогодних празднований правоохранители зарегистрировали пять ДТП с травмированными и погибшими в Одессе, Подольском, Болградском и Березовском районах.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.286 и ст.286-1 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что трое водителей сели за руль подвипывшими.
В частности, в поселке Ширяево 51-летний водитель на автомобиле "Москвич" наехал на 19-летнего пешехода, который шел по обочине дороги. Парень был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.
Водителя проверили на содержание алкоголя в крови – медосмотр показал, что он был нетрезв.
Напомним, за первые сутки нового года правоохранители Одесской области обработали 987 вызовов. Патрульные выехали на 28 драк и прекратили 35 конфликтов. Также в полицейские 19 раз обращались участники семейных ссор и жертвы домашнего насилия.
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