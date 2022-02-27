Жестче чем о российском корабле: Дмитрий Гордон обратился к армии оккупанта в прямом эфире (видео)

Жестче чем о российском корабле: Дмитрий Гордон обратился к армии оккупанта в прямом эфире (видео)

После высказанного Гордона "заглушили".

Украинский журналист Дмитрий Гордон принял участие в прямом включении одного из российских телеканалов, где должен был рассказать о ситуации в Украине.

Когда до него дошла речь, журналист, не подбирая слов, сказал все, что думает о российской армии.

"Я хочу сказать российской армии, п** нах*й и***ные пид**сы, вас никто не ждет", — сказал Гордон.

После этого его "заглушили" на время, а потом ведущая продолжила с ним диалог.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

кораблиЕкатера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: