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Жестче чем о российском корабле: Дмитрий Гордон обратился к армии оккупанта в прямом эфире (видео)

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Жестче чем о российском корабле: Дмитрий Гордон обратился к армии оккупанта в прямом эфире (видео)

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

После высказанного Гордона "заглушили".

Украинский журналист Дмитрий Гордон принял участие в прямом включении одного из российских телеканалов, где должен был рассказать о ситуации в Украине.

Когда до него дошла речь, журналист, не подбирая слов, сказал все, что думает о российской армии.

"Я хочу сказать российской армии, п** нах*й и***ные пид**сы, вас никто не ждет", — сказал Гордон.

После этого его "заглушили" на время, а потом ведущая продолжила с ним диалог.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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