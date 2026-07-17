Жесткая "бусификация" в Полтаве: мужчине сломали руку и продержали сутки в ТЦК

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Полтаве во время принудительной доставки военнообязанного мужчины в ТЦК полицейский нанес ему телесные повреждения, в частности сломал руку. Правоохранителю сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием.

Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года. Мужчина находился в своей припаркованной машине, когда к нему подошли сотрудники полиции вместе с представителями ТЦК и СП.

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После проверки документов водителю сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации и должен проехать в территориальный центр.

В ГБР отмечают, что мужчина отказался выполнить это требование без надлежащего оформления задержания и попросил правоохранителей действовать в соответствии с законом. Вместо этого к нему безосновательно применили физическую силу: заломили руки, избили и силой поместили в служебный автомобиль.

После этого пострадавшего доставили в ТЦК, где он находился около суток.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате применения силы мужчина получил ряд телесных повреждений, в том числе перелом головки левой лучевой кости.

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Полицейскому было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

© Государственное бюро расследований

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

В ГБР также сообщили, что в рамках досудебного расследования проверяется роль других лиц, присутствовавших во время инцидента. Процессуальное руководство по делу осуществляет Полтавская областная прокуратура.

Напомним, что во Львове правоохранительные органы расследуют применения силы в отношении женщины во время конфликта с представителями ТЦК. Инцидент, заснятый на видео, вызвал общественный резонанс и стал основанием для возбуждения уголовного дела.

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