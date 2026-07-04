Жесткая игра за закрытой дверью: как МиГ-29 перессорили Киев и Варшаву и кто в этом виноват

Польский Миг-29 / © Википедия

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Переговоры между Киевом и Варшавой о передаче польских истребителей МиГ-29 зашли в тупик, а публичные заявления польских чиновников скрывали реальное техническое состояние самолетов и разногласия в договоренностях.

Об этом свидетельствуют данные польского издания Onet.

В последние недели тема истребителей МиГ-29, которые остаются в распоряжении Воздушных сил Польши, снова обострилась. Варшава публично обвиняла Украину в отказе делиться современными технологиями беспилотников в обмен на авиацию.

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Как выяснилось, за политическим спором об «обмене самолетов на украинские дроновые технологии» стоит банальная непригодность техники к безопасным полетам без капитальных вложений.

По информации издания, после осмотра постсоветских истребителей украинские делегации пришли к выводу, что их техническое состояние настолько плохо, что они готовы принять их при условии, что Польша модернизирует самолеты за свой счет.

«Мы не могли на это согласиться», — говорит Onet источник, связанный с правительством Польши.

Проблема заключается в том, что эти самолеты, которые сейчас находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке, годами не модернизировались, поскольку в Польше постепенно заменяют их новой техникой: F-16, FA-50 и F-35.

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Украинские эксперты оценили истребители как изношенные. Особую обеспокоенность вызвало плохое состояние шасси. Они выразили готовность принять польские самолеты, но поставили условие: сначала самолет должен пройти капитальный ремонт и модернизацию на Польском военном авиационном заводе в Быдгоще. Расходы должна была нести польская сторона.

«После начала полномасштабной войны украинцы начали ремонтировать и модернизировать свои МиГи на заводах в Быдгоще. Они оплачивали эти услуги из собственного бюджета. На этот раз они хотели, чтобы за это платило наше правительство», — говорит источник, связанный с польской оружейной промышленностью.

Для Министерства национальной обороны Польши требования Киева оказались неприемлемыми, поскольку модернизация постсоветских машин повлекла бы огромные затраты, а украинская сторона ничего не предлагала.

«Когда Польша отказалась финансировать эту работу, украинцы потеряли интерес к нашим МиГам», — утверждает источник Onet. Аналогичное заявление также подтвердил источник из Министерства обороны.

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Только когда в публичной сфере начали возникать вопросы, когда Польша передаст Украине МиГи, польское правительство решило увязать этот вопрос с проблемой отсутствия технологического трансфера со стороны Украины.

Собеседники Onet отмечают, что украинцы все еще заинтересованы в приобретении польских истребителей. Однако во время переговоров украинская сторона якобы «вела жесткую игру, ставя жесткие, сложные условия». Тем временем польская сторона не смогла уточнить, чего именно она ожидает.

«Технология дронов — это настолько широкое понятие, что в него можно вплести что угодно. Проблема в том, что Министерство национальной обороны Польши не могло обсудить конкретику, потому украинцы отказались от участия. Это фестиваль некомпетентности. К сожалению, политика вмешалась в картину с обеих сторон, что наносит много вреда», — говорит источник издания.

Собеседник издания отмечает, что сейчас настолько напряжены между двумя странами, что даже если Польше не нужно какое-либо оборудование, и было бы лучше отдать его Украине, она не сделает это бесплатно.

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По словам польских военных, хотя переговоры о передаче Украине МиГов зашли в тупик, вопрос не остановился. Во-первых, эти самолеты, если их модернизировать, будут иметь реальную ценность для украинских вооруженных сил.

Во-вторых, если они не доедут до Украины, Польше скоро придется решать, что с ними делать: как их сберечь и куда девать. «В скором времени эта техника станет практически непригодной для восстановления», — говорит военный пилот ВВС Польши.

Издание напоминает, что в 2023 году Польша передала Украине 11 боевых МиГов и три самолета, которые предназначались для использования в качестве запасных частей. Словакия, в свою очередь, передала Украине десять своих истребителей. У Украины было более 20 собственных самолетов. Это означает, что ВВС Украины сейчас имеют три неполных эскадрильи истребителей МиГ-29.

Напомним, Польша утилизирует истребители МиГ-29, которые планировала передать Украине.

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В Польше заявили, что должны получить от украинцев технологии беспилотников в обмен на самолеты. Однако сделка — по крайней мере, сейчас — сорвалась. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возлагает вину на Украину.

Новость об отмене соглашения и последующей утилизации истребителей, которые Польша обещала передать Украине, вызвала бурное обсуждение среди пользователей соцсети Threads.

В свою очередь эксперт предположил, что эти списанные самолеты могут быть использованы в качестве источника запчастей для поддержания боеспособности украинской авиации.

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